En Juntos por el Cambio, hay interna por radicales

Martín Rosúa, María Paula Mascheroni y Walter Kreni encabezarán una opción radical en Juntos por el Cambio. De este modo el radicalismo santafesino va en línea con lo resuelto en la Convención Nacional, que planteó la necesidad de ampliar la coalición, de escuchar más y de no excluir. Y, coincidiendo en el análisis, los representantes del espacio radical en Cambiemos señalaron que “para seguir eso, se requiere de mayor amplitud y no tantas órdenes desde Buenos Aires”.

Con una lista integrada por representantes de diferentes localidades de toda la provincia, refleja la representación y territorialidad que tienen los radicales en Santa Fe. “Todos defendemos los cambios que van transformando a la Argentina en un país donde las instituciones funcionan. Y en Santa Fe queremos reflejar nuestra impronta. Sin pelos en la lengua, con un conocimiento de lo que pasa en cada pueblo. Buscamos construir una alternativa política competitiva. Y también un gobierno que pueda resolver con mayor celeridad y eficiencia los problemas que aún tiene nuestro país”, señalaron.

Al ser consultados sobre lo que sucederá hacia adelante, coincidieron en que “las Paso son un mecanismo democrático. No deben escandalizarnos. Flaco favor le hacen a este espacio quienes pretenden erigirse en los únicos defensores del cambio. Todos estamos en este barco. Acompañando la fórmula Macri, Pichetto y el proyecto para la República que nuestros partidos sostienen en un momento complejo para el país”. Y agregaron, “en Santa Fe hubiéramos avanzado en una lista de consenso si no hubiera sido por pretensiones de quienes no están en la provincia”.

Para finalizar, destacaron que “desde el radicalismo tenemos la responsabilidad de dar respuestas y estamos preparados para atravesar este presente. Eso hace un verdadero partido. Aportando nuestra mirada social y política. Con una importante presencia en todos los rincones del país y de la provincia. No somos un partido testimonial y queremos ser protagonistas de un verdadero cambio. Tenemos la capacidad para aportar experiencias y propuestas que ayuden a construir un futuro mejor para todos”.

La lista completa de Diputados Nacional, está integrada por: Martín Rosúa, María Paula Mascheroni, Walter Omar Kreni, Rocío Villoria Ambrosig, Guido Galeano, Lilia Sosa, Marcos Avalo, Susana Bertone, Hernán Bollici y Maricel Asan.