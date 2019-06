Cambió la fórmula en el frente NOS Nacionales 24 de junio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 24 (NA). - El ex titular de la Aduana y veterano de Guerra de Malvinas, Juan José Gómez Centurión, anunció que decidió cambiar a su compañera de fórmula presidencial luego de un "sospechoso" error en la inscripción del frente NOS, espacio con el que competirá en las próximas elecciones con el objetivo de llegar a la Casa Rosada.

El ex funcionario nacional, que iba a presentarse en estos comicios junto a Paola Miers, una abogada y especialista en diagnóstico por imágenes de 43 años, precisó que ahora lo hará al lado de Cynthia Hotton, una ex diputada nacional, evangelista y firme opositora al proyecto de ley para la interrupción voluntaria del embarazo.

De acuerdo con un comunicado difundido por la Convención Nacional de NOS, la decisión se tomó tras detectar "inexplicables defectos formales cometidos por el apoderado del Partido Conservador Popular en la presentación de las listas de diputados y senadores nacionales" de esta coalición.