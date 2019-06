Abandono de Mercado Deportes 24 de junio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Leandro Mercado no cerró de la mejor manera el fin de semana de la séptima fecha de la temporada del Mundial de Super Bike en el circuito Marco Simoncelli de MIsano. Con la Kawasaki del Orelac Racing, el argentino debió abandonar a poco para el final.

Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team) Era quien partía desde la pole position y se quedó con el triunfo, segundo del fin de semana y cuarto de la temporada para el británico, dueño de los últimos cuatro títulos de la categoría. En el inicio se suscitaron diferentes caídas, entre ellas la del ganador de la Superpole, Álvaro Bautista, quien pudo recuperarse rápidamente, aunque no pudo adelantar más del decimocuarto lugar al finalizar la competencia.

Mercado, por su parte, sufrió la carrera desde el principio cayendo hasta los últimos puestos, aunque el cordobés hizo todo lo posible, hasta avanzar hasta el puesto 17 beneficiado en parte por algunos abandonos que no serían de gran valor cuando a poco del final, "Tati" debió abandonar por problemas en su moto.

Rea se siente bien en suelo italiano, ya que sus cuatro victorias fueron en la península ( 2 Monza y 2 Misano). El turco Toprak Razgatlioglu se redimió de la fuerte caída del sábado y selló el segundo lugar del podio. Leon Haslam fue tercero.

La próxima será la octava fecha del campeonato del Superbike y tendrá como escenario al circuito de Donington Park el 7 de julio.