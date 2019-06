Otro gran triunfo en voley Deportes 24 de junio de 2019 Redacción Por Tras imponerse a Italia, la selección masculina venció a Serbia.

Con contundencia y efectividad la Selección Argentina Masculina cerró su paso por Milano con 2 victorias y 1 derrota en tie break para sumar 7 puntos ante potencias mundiales después de cuatro fines de semana en la Liga de Las Naciones.

Luego del 2-3 ante el bicampeón mundial Polonia y del 3-1 ante Italia, el equipo de Marcelo Méndez derrotó en sets corridos a Serbia con parciales de 25-17, 25-23 y 25-18 con 15 puntos de Ezequiel Palacios, máximo anotador del partido con uno más que Bruno Lima. El equipo nacional marcó el ritmo de ataque y superó a Serbia, con algunos recambios, en todos los aspectos positivos.

Argentina viajará ahora rumbo a Australia para el quinto y último weekend de la VNL en que ya suma 6 triunfos y 6 derrotas. En Brisbane, Australia, televisará TyC Sports en estos días y horarios:

Viernes 4:00 am Argentina vs China; sábado 3:00 am Argentina vs Rusia y domingo 3:00 am Argentina vs Australia.