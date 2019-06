Importantes dirigentes no compiten por ningún cargo Nacionales 24 de junio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

FOTO NA POLITICOS. No forman parte de ninguna lista Daniel Scioli, Felipe Solá y Margarita Stolbizer.

BUENOS AIRES, 24 (NA). - Tras cerrarse las listas de candidatos, se confirmó que hay algunos importantes dirigentes políticos que no competirán por ningún cargo en las próximas elecciones nacionales.

Uno de ellos es el diputado y líder del bloque Red por Argentina, Felipe Solá, a quien le quedan dos años de mandato en la Cámara baja.

El ex gobernador bonaerense llegó a su banca de la mano de Sergio Massa, de quien se distanció en el 2018 para crear su propio espacio, más cercano al kirchnerismo.

A principios de este año, Solá anunció que iba a presentarse como candidato presidencial y que solo se bajaría si también lo hacía la senadora Cristina Kirchner, cosa que finalmente ocurrió.

Por esta razón, el diputado decidió resignar sus aspiraciones y apoyar la lista del Frente de Todos, que la ex jefa de Estado integra junto a Alberto Fernández.

Lo mismo ocurrió con Daniel Scioli, que incluso en marzo pasado había presentado su candidatura durante un acto en el Teatro ND Ateneo, en el barrio porteño de Retiro.

Scioli, que ya había competido por ese cargo en el 2015, cuando perdió en el balotaje frente a Mauricio Macri, explicó que quería volver a meterse en la pelea para llegar a la Casa Rosada para estar "al servicio de todos los argentinos que anhelan otro camino".

El también ex gobernador bonaerense quedó afuera del armado electoral del Frente de Todos, pero todavía tiene dos años de mandato como diputado nacional.

La líder del GEN, Margarita Stolbizer, tampoco va a competir por ningún puesto en las próximas elecciones, pero en este caso sería por decisión propia.

Tras sellar su acuerdo con Consenso Federal, espacio que lideran Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey, la dirigente prefirió tomarse un tiempo lejos de cualquier puesto político.

Stolbizer, si bien en las últimas semanas sonó como posible candidata a gobernadora en la provincia de Buenos Aires, ratificó en varias oportunidades que no iba a presentarse para ningún cargo.

Por el lado del oficialismo, el que quedó afuera de todas las listas fue el peronista Emilio Monzó, que en el último tiempo volvió a acercarse a Cambiemos, luego de insinuar que se iba a ir de este espacio.

Finalmente, el actual presidente de la Cámara de Diputados no integrará ninguna de las boletas del frente Juntos por el Cambio y el próximo 10 de diciembre deberá dejar su banca en el Congreso.