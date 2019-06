Pedido para que no investigue Bonadío Nacionales 24 de junio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 24 (Especial de NA). - El empresario Pedro Etchebest pidió que el juez federal Claudio Bonadío deje de investigar las escuchas del "Operativo Puf", en el que supuestamente ex funcionarios kirchneristas habrían tramado un complot para perjudicar la imagen de ese magistrado y del fiscal federal Carlos Stornelli mientras investigaban el caso de los cuadernos.

El pedido fue hecho esta semana por la abogada del empresario, el mismo que dio origen a la causa federal de Dolores que tiene a cargo Alejo Ramos Padilla, en la que sospecha de una trama de extorsión y espionaje ilegal.

Etchebest fue quien denunció al abogado Marcelo D'Alessio, hoy detenido, al fiscal Stornelli y a Bonadío, ambos imputados, y el primero de ellos con cinco citaciones indagatorias en las que nunca se presentó.

La contracara de Dolores son las causas que se abrieron en Comodoro Py: una en el juzgado de Bonadío donde están las escuchas aportadas por el entorno de la diputada Elisa Carrió, que son conversaciones telefónicas entre ex funcionarios kirchneristas, en las que se deduce que sabían de antemano detalles de la denuncia que luego se presentaría en lo de Ramos Padilla.

La otra es una denuncia que se abrió a partir de la llegada de un anónimo en el que le hacían saber a Stornelli que la causa de Dolores en su contra era un complot para correrlo del caso de los cuadernos: ésta cayó en manos del fiscal Jorge Di Lello y del juez Luis Rodríguez.

Dos causas que investigan maniobras similares en Comodoro Py, pero que tienen un devenir curioso, ya que hasta el momento de lo que surge del expediente en manos de Bonadío no hubo una hipótesis clara sobre el delito que se habría cometido, aunque se ventilaron gran cantidad de las escuchas telefónicas, algo que provocó acusaciones cruzadas entre la Corte, la Justicia y la AFI.

Por su parte, Di Lello intenta aún dar con las escuchas y no tuvo éxito, ya que nadie del seno del Poder Judicial se las otorgó, tampoco la AFI, ni la oficina de escuchas que depende de la Corte Suprema de Justicia.

Pero sí el expediente que tiene en sus manos Di Lello dejó en evidencia las versiones cruzadas sobre las escuchas hechas por orden judicial, y en los últimos días dispuso el fiscal la citación de personal de legales de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

Ahora, el juez Luis Rodríguez deberá resolver el planteo hecho por la abogada de Etchebest, para que le reclame a Bonadío que deje su causa para entregarle el expediente a aquel por ser donde se inició primero.