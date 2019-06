CRAR no pudo con Provincial Deportes 24 de junio de 2019 Redacción Por El equipo rafaelino perdió 21 a 13 por la sexta fecha de la Zona Reubicación.

FOTO LA OPINION CAIDA DE LOCAL./ El equipo rafaelino no puede alcanzar los primeros puestos.

El domingo (día un tanto atípico para el rugby y el TRL) no fue bueno para CRAR, que perdió como local ante Provincial de Rosario por 21 a 13 e interrumpió de esa manera su recuperación en la Zona Reubicación, que tuvo su sexto capítulo. Todos los puntos de la escuadra dirigida por Cristian Martino fueron aportados por el capitán Pablo Villar, con dos penales, un try y una conversión.

Sin dudas es un resultado que complica en la aspiración de subir puestos en la tabla, más allá de que está pendiente el partido con Logaritmo.

El equipo rafaelino formó con Federico Monzón, Martín Zegaib y Jonatan Viotti; Juan Pablo Imvinkelried y Federico Davicino; Facundo Aimo, Manuel Mandrille y Mariano Ferrero; Ricardo Brown y Pablo Villar (c); Franco Rosso, Juan Nicolás Imvinkelried, Guillermo Brown y Franco Sabellotti; Santiago Kerstens.

Cambios: ST 6' Gonzalo García por Aimo; 7' Andrés Passerini por Monzón; 15' Tomás Lavalle por G. Brown; 37' Leonardo Sabellotti por Davicino y 38' Mateo Villar por Rosso.

Puntos de CRAR: PT, 1' penal de P. Villar. ST: 10' penal de P. Villar, 38' try y conversión de P. Villar.



OTROS RESULTADOS

Este domingo también jugaron: Tilcara 32 - Alma Juniors 26; La Salle 23 - Los Caranchos 17; Los Pampas 16 - Logaritmo 40. Habían adelantado el jueves: Universitario de Rosario 33 - Universitario de Santa Fe 19.

Posiciones: Universitario de Rosario 30 puntos; Provincial 22; La Salle 18; Los Caranchos y Tilcara 15; Universitario de Santa Fe 13; Alma Juniors 12; CRAR (un partido menos) 11; Logaritmo (un partido menos) 7; Los Pampas 1.

Próxima fecha (7°): CRAR vs. Tilcara; Provincial vs. Universitario (R); Universitario (SF) vs. Los Pampas; Logaritmo vs. La Salle y Los Caranchos vs. Alma Juniors.



TOP 8

Resultados: Estudiantes 19 - Old Resian 19; Rowing 10 - Duendes 49; Santa Fe RC 27 - CRAI 27 y Jockey 21 - GER 32.

Posiciones: GER 24; Duendes y Old Resian 21; Jockey 18; CRAI y Estudiantes 13; Santa Fe RC 6; Rowing 3.

Próxima fecha: CRAI vs. Estudiantes; Jockey vs. Rowing; GER vs. Santa Fe RC y Old Resian vs. Duendes.