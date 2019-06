Hay unidad en Tigre Nacionales 24 de junio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 24 (NA). - Malena Galmarini, al igual que lo hizo su esposo Sergio Massa, aceptó bajar sus aspiraciones políticas y se mantuvo la unidad en Tigre, donde el actual intendente Julio Zamora buscará renovar su cargo.

Luego de varias idas y vueltas, el kirchnerismo y el massismo, que integran el Frente de Todos, pudieron cerrar listas de unidad también en este distrito y no habrá internas entre ambas fuerzas.

Tigre fue uno de los lugares donde hubo más pelea entre los dos sectores, ya que Massa quería que su pareja, actual concejal de ese partido bonaerense, fuera como candidata a intendente.

Por su parte, Zamora no quiso resignar sus intenciones de renovar su cargo y presionó para que no haya unas PASO dentro de la coalición opositora.

Si bien el actual jefe comunal tuvo sus inicios en el Frente Renovador, en el último tiempo se alejó de ese espacio y se pasó a las filas del kirchnerismo.

Tras varias negociaciones, finalmente ambos pudieron llegar a un arreglo y, poco antes de que venciera el plazo para presentar las listas, acordaron las candidaturas.

De esta manera, Galmarini integrará la boleta de diputados provinciales del denominado Frente de Todos, mientras que Zamora intentará renovar su cargo en Tigre.