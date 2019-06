Cayó la producción de las Pymes industriales Nacionales 24 de junio de 2019 Redacción Por EL INTERANUAL DE MAYO FUE DE -6,5%

FOTO ARCHIVO MUEBLES. Es el sector más golpeado con el 24%.

BUENOS AIRES, 24 (NA). - La producción de las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) industriales cayó 6,5% en mayo frente a igual mes del año pasado, aunque el uso de la capacidad instalada de estos establecimientos subió a 58 por ciento en el mismo periodo, informó la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Si se la compara con abril, la caída de la actividad fue de 3,7 puntos, pero el dato positivo es que se observó cierta desaceleración de la baja en el rendimiento del sector.

Es que, de acuerdo con un informe elaborado por la CAME, se elevó a 39,2% la proporción de industrias con alzas anuales en su producción, el valor más alto en 12 meses.

Por otra parte, el estudio muestra que el 30 por ciento de los establecimientos consultados tiene planeado o está evaluando realizar nuevas inversiones este año.

Según explicó el organismo, mayo continuó siendo un mes de baja actividad, pero se observaron más empresas con señales de recuperación, especialmente en "Alimentos y bebidas" y "Productos electro-mecánicos e informática".

La CAME explicó que varios emprendedores hicieron muchos movimientos para mejorar su rentabilidad y "hacer sustentable el negocio en el escenario actual de bajos niveles de demanda y mucho cuidado de gastos".

Por sectores, la caída más profunda de la productividad en la comparación anual se dio en "Productos de madera y muebles" con una baja de más del 24 por ciento.

Esta situación afectó principalmente a los pedidos de muebles para el hogar y oficinas, además de las exportaciones de este tipo de artículos.

Otro rubro muy afectado fue "Material de transporte", aunque en este punto hubo una mejora en la compra de motos y bicicletas, impulsada por los programas estatales Ahora 12 y Ahora 18.

Por otra parte, el uso de la capacidad instalada en las Pymes subió levemente y se ubicó en torno al 58%, aunque este nivel sigue siendo malo en términos generales.

El sector más afectado en este sentido fue el de "Material de transporte", que en mayo trabajó a la mitad de su potencial, mientras que el mejor fue "Productos Químicos".