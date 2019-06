Un mes alcista para la invernada de la raza Angus Nacionales 24 de junio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 24 (NA). - El Informe Mensual Ganadero Angus de junio indicó que los terneros y terneras de reposición de la raza bovina más difundida en la Argentina atravesaron un mayo alcista.

Si bien la llegada de las primeras heladas en la provincia de Buenos Aires aceleraron el ritmo de ventas, una demanda decidida a repoblar corrales convalidó valores sostenidos.

Así, el valor promedio de los terneros puestos a la venta en los remates auspiciados Angus fue de $ 11.691, un 58% más que hace un año.

El incremento en la cotización del maíz (+18 % en mayo vs abril) y las perspectivas de alzas para el cereal, encienden una señal de alerta hacia adelante sobre las cotizaciones de la invernada.

En el caso de las reproductoras, los remates Angus marcaron diferencias de 6 a 12% -según categoría- en relación a las subastas generales.

En ese sentido, con cerca de 600 hembras puestas a la venta en mayo, la cotización promedio de las vacas PC (Puro Controlado, animales que tienen garantía dada por la Asociación Angus de ser no cruza con otras razas) fue de 28.803 pesos vs 25.486 pesos de las generales.

Por el lado de las vaquillonas, las PC promediaron $ 27.109 contra los $ 25.405 logrados por las generales.