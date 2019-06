Se terminó el invicto Deportes 24 de junio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

El sábado siguió la actividad de los play offs del torneo Dos Orillas Damas para CRAR. El equipo rafaelino viajó a Paraná, donde no pudo con CRAI en primera división. La escuadra Verde perdió por 4 a 1 en lo que fue además la pérdida del invicto en la categoría mayor en este certamen luego de 12 partidos. El gol fue convertido por Victoria Bernardi.

La nota positiva de la jornada fue la categoría Sub 12, que se impuso por 1 a 0 a Universitario con gol de Clara García. En cambio, fue derrota del Sub 16 por 2 a 1 ante Alma Juniors de Esperanza, anotando Guadalupe Vannay el gol rafaelino.