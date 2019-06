Ben Hur y otra semana especial Deportes 24 de junio de 2019 Redacción Por COPA SANTA FE

FOTO J. BARRERA LEO OCHOA

Se viene otra semana especial para Ben Hur. Con la confirmación que el venidero sábado estará recibiendo a Unión de Santa Fe, que el sábado eliminó a Atlético San Jorge, su gente empezará a ilusionarse con seguir avanzando en el certamen provincial aunque para ello tendrá que hacerse fuerte en casa ante uno de los pocos equipos de Superliga que sigue en el torneo.

El partido se disputará el sábado a las 15 (eso informó la Federación) en el estadio "Néstor Zenklusen", mencionando que seguramente Unión vendrá con lo mejor que tiene, ya que así lo hizo también el sábado último.

En el equipo rafaelino habrá que ver la evolución de la lesión de Leonardo Ochoa, que salió reemplazado frente a Atlético con una fuerte contractura.



AFUERA CENTRAL

En el Gabino Sosa, Central Córdoba logró su cometido y se metió en los cuartos de final de la Copa Santa Fe, al derrotar ayer por la mañana por 2 a 0 a la reserva de Rosario Central.

El "Charrúa" fue superior durante la totalidad del juego ante un grupo de jóvenes Canallas que solo lograron estar a la altura de manera esporádica. Por la falta de eficacia, Central Córdoba no logró abrir el marcador en el primer tiempo. Pero la diferencia en el desarrollo se cristalizó en el resultado en el complemento. Cristian Yassogna rompió tablas cuando se cumplía la hora de juego culminando una buena jugada individual de César Delgado. En tanto que Federico Ferrari puso la sentencia definitiva en el epílogo del juego.



PROGRAMACION DE LA COPA

La Federación Santafesina de Fútbol dio a conocer días y horarios del cronograma próximo de la competencia. Habrá actividad los dos fines de semana que se aproximan.

Octavos de final: Argentino de San Carlos vs Colón de Santa Fe, sábado 6 de julio a las 15:30 en San Carlos. El ganador jugará con Unión de Sunchales.

Cuartos de final: Ben Hur vs Unión de Santa Fe, sábado 29 de junio a las 15 en el estadio "Néstor Zenklusen".

Porvenir Talleres de Villa Constitución vs Sportivo Las Parejas, domingo 30 de junio a las 15:00 en Villa Constitución.

Sportivo Bombal vs Central Córdoba de Rosario, domingo 30 de junio a las 15:00 en Bombal.

Recordamos que los encuentros de cuartos de final, al igual que los de octavos, serán a partido único en el escenario del equipo menor rankeado.