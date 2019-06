Ben Hur ganó y obtuvo el pasaje a cuartos de final Deportes 24 de junio de 2019 Redacción Por BASQUETBOL, COPA SANTA FE FEMENINA

En el cierre de la fase regular de la Liga Provincial Copa Santa Fe de básquet femenino, Ben Hur derrotó ayer como visitante a Alma Juniors de Esperanza por 56 a 20 y logró clasificar a los cuartos de final como uno de los dos mejores terceros entre las tres zonas.

El equipo rafaelino se impuso con parciales de 17-6, 27-17 y 46-27. Laura Rébola con 15 puntos, y su hermana Andrea con 14, fueron las goleadores del elenco dirigido por Gustavo Casazza y del juego. Marcia Castoldi y Delfina Astrada aportaron 7 puntos cada una, en tanto sumaron 4 unidades Delfina Gentinetta y Aixa Bordet, 3 Marianela Gauna y 2 Cecilia Giorgetti. En el otro partido del grupo, San Lorenzo de Tostado le sacó el invicto al Ben Hur rosarino de visitante por 71 a 70.



OTROS RESULTADOS

En esta jornada definitoria también se impuso Libertad de Sunchales, como visitante a Santa Rosa de Santa Fe por 70 a 66, con 16 puntos de Milagros Maza, 15 de Marianela Ronco y 14 de la rafaelina Zoe Romero, entre las más destacadas.

Recordemos que el sábado, Unión de Sunchales venció de visitante a Independiente de Ataliva por 55 a 47 con 21 puntos de la rafaelina Victoria Segatti.

Los tres ganadores de la ARB lograron entonces clasificarse a los cuartos de final. Libertad como segundo; Ben Hur y Unión como terceros.

Los cruces quedaron de la siguiente manera: Atalaya (único invicto) vs. Unión de Sunchales, Talleres de VGG vs. Ben Hur de Rafaela, Ben Hur de Rosario vs. Racing de San Cristóbal y Libertad de Sunchales vs. San Lorenzo de Tostado.

Las series serán al mejor de tres partidos: 29 de junio, 8 y 9 de julio.