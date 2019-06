Scaloni: "Tiremos todos para el mismo lado" Deportes 24 de junio de 2019 Redacción Por COPA AMERICA

FOTO WEB CHARLA TECNICA. / Scaloni con Aimar, uno de sus ayudantes.

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, señaló ayer que mientras se esté disputando la Copa América "todos tienen que tirar para el mismo lado" y resaltó que él es el primero en aceptar "las críticas".

"Soy el primero que dice que las críticas hay que aceptarlas, pero, a veces, estos chicos salen a jugar el primer tiempo como si fuesen a una guerra", aseveró el técnico del conjunto nacional. En una conferencia de prensa que brindó tras la victoria de Argentina por 2 a 0 ante Qatar, Scaloni agregó: "El mensaje que tendríamos que dar es que mientras se juega la Copa tiremos todos para el mismo lado". "Sería egoísta si pensara en mí, yo no pienso en mí, pienso en la Selección argentina. Queremos que el mensaje sea diferente, que el balance sea al final de la Copa y no ahora", indicó.

Para Scaloni, las críticas afectan a los futbolistas, muchos de ellos jóvenes que están jugando sus primeros encuentros con la casaca "albiceleste". "Durante la competencia, cuando estos chicos se están jugando algo tan importante, la presión con la que salen a jugar a veces es algo complicado", agregó.



COLOMBIA, PRIMERO

EN EL GRUPO

Invicta, sin goles recibidos y jugando buen fútbol, Colombia llega a los cuartos de final fortalecida con la victoria de ayer por 1-0 sobre Paraguay, en el cierre del Grupo B, una campaña que la tiene como candidata al título de la Copa América de Brasil- 2019. Gustavo Cuéllar, a los 31 minutos, marcó el gol de la victoria. El seleccionado cafetero, primero de la llave con puntaje perfecto, chocará en la siguiente etapa, el próximo viernes en Sao Paulo, con el segundo clasificado del Grupo C, donde el bicampeón Chile es líder con 6 puntos seguido de Uruguay (4).



SE CIERRA LA

PRIMERA FASE

Este lunes se jugarán los dos encuentros que restan de la primera etapa. Luego será turno, desde el jueves próximo, de los cuartos de final. Hoy se enfrentarán por el Grupo C: 20 hs Chile vs Uruguay, Ecuador vs Japón.