Nahir Galarza denunció que fue víctima de un ataque sexual Policiales 23 de junio de 2019 Redacción Por EN EL PENAL DE PARANA

Nahir Galarza nunca estuvo a gusto en la cárcel de Paraná. Llegó hace ocho meses, después de haber estado encerrada cerca de un año en la Comisaría de la Menor y la Mujer de Gualeguaychú, y evidentemente no logra adaptarse. A poco de ingresar se peleó con una ex policía acusada de narcotráfico, y ahora denunció que fue víctima de abuso sexual por parte de una compañera del pabellón. La gravísima acusación está siendo investigada por el fiscal Pablo Zoff, quien esta semana comenzó a tomar declaración a otras presas para certificar si la homicida dice la verdad o miente con el objetivo de obtener un traslado a otra unidad penitenciaria. Nahir, que cumple una condena a prisión perpetua por matar a su novio en Gualeguaychú, aseguró que sufrió abuso por parte de otra reclusa dentro de la cárcel. “Durante mucho tiempo estuvo atrás mío, se me tiraba. Al principio yo pensé que estábamos jodiendo porque teníamos una muy buena relación de amigas, hacíamos todo juntas”, relató en una entrevista.

Sin embargo, explicó que su amiga “se empezó a confundir”. “Yo le aclaré que estaba todo bien, me encantaba ser su amiga, pero que a mí me gustan los chicos. Entonces se enojó y se cortó la relación”, amplió. Tras la denuncia, el fiscal empezó a tomarles declaración a detenidas que supuestamente fueron testigos del ataque. En noviembre del año pasado, la joven mantuvo una tensa discusión con Griselda Bordeira, una ex sargento procesada por narcotráfico vinculada al intendente Sergio Varisco. Según su relato, Galarza estaba escuchando música con sus auriculares, cuando se percató de algún comentario de la otra reclusa y comenzó la fuerte discusión, lo que derivó en la intervención del personal penitenciario para que la violencia verbal no se transformara en física. Desde el Servicio Penitenciario de Entre Ríos confirmaron que había roces y discusiones constantes entre ambas presas. Después del conflicto, Bordeira fue trasladada al pabellón de madres. “Se pelearon por temas de mujeres, por lo que se resolvió que una tenía que salir del pabellón”, se informó en su momento. Galarza fue condenada a prisión perpetua por el crimen de Fernando Pastorizzo, de 20 años, que ocurrió el 29 de diciembre de 2017 alrededor de las 5 de la madrugada. En esa oportunidad, la joven dio su primera versión de los hechos, aunque confesó horas más tarde haber sido la autora de los disparos. En una segunda declaración dijo que había sido su novio el que había tomado el arma y que los disparos los había hecho en forma accidental. (Fuente: www.perfil.com).