Fue detenido en una persecución Policiales 23 de junio de 2019 Redacción Por SUNCHALES

El hecho tuvo lugar en la madrugada de este sábado, durante un control vehicular de rutina que efectuaba el Grupo de Operaciones Tácticas sobre Av. Yrigoyen con su intersección de calle Perón de la ciudad de Sunchales. Durante el mismo se procedió a detener una moto, cuando en ese mismo momento aparece un auto de la marca Volkswagen de tipo Saveiro color rojo, y desde dentro del mismo un masculino (identificado como Jesús A. S. de 33 años) comienza a vociferar insultos hacia los agentes del orden.

Frente a este tipo de actitud por parte de esta persona, los policías intentan detener su marcha, incluso uno dándole órdenes a viva voz se le para frente al vehículo, con actitud desafiante acelera y alcanza a rozar miembros inferiores de dos agentes y se da a la fuga. En ese mismo momento otra unidad de la fuerza inicia la persecución del mismo.

A la persecución se suma otro móvil policial y una camioneta del G.O.T. por la espectacularidad de la misma y con cuatro vehículos involucrados (3 policiales y el fugado), sumado al sonar de las sirenas, no fueron pocos los vecinos que despertaron alertados durante la madrugada. La persecución tuvo su final en la intersección de las calles Alem y Perú, donde le masculino que huía de la policía se baja rápidamente e intenta ingresar a un domicilio, al notar que ya era alcanzado por un policía se da vuelta y golpea a la autoridad con un puñetazo en el rostro.

El policía que recibió el puñetazo cae al suelo y entonces J. A .S. se le tira encima para seguir golpeándolo, en ese momento intervienen otros agentes y logran reducirlo y colocarle las esposas para su detención. Es así que le detenido tendido sobre el suelo comienza a golpear su cabeza contra la acerca, según testigos que se hacían presentes en el lugar. J. A. S. ya detenido y esposado continúa insultando y amenazando a los policías allí presentes, quienes se limitan a decirle que no se lastime el rostro, mientras lo suben a un móvil para su traslado a la Comisaría Nro. 3. Siendo las 3:30 am se convoca a dos agentes de la Guardia Urbana Sunchalense para que oficien de testigos presentes.

Siendo las 3:45 hs., el detenido es trasladado al Hospital Almicar Gorosito, para su revisión, como así también al oficial agredido, ambos reciben el mismo informe por parte de los facultativos: lesiones leves, en ambos casos. Se informó al fiscal de turno acerca de la detención, quedando J. A. S. en carácter de detenido comunicado por las causas de “Desobediencia, Daño Agravado, Lesiones leves dolosas y resistencia a la autoridad”. (Fuente: Meridiano Digital).