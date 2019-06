Un joven agredió a un policía en intento de fuga Policiales 23 de junio de 2019 Redacción Por Sucedió en la madrugada del sábado en calles Francia y E. Giménez. El agresor fue detenido y trasladado a una sede policíaca.

En las primeras horas de este sábado, personal de la Brigada Motorizada de la UR V de Policía, en la esquina de las calles Francia y E. Giménez observó a dos individuos trasladándose en una motocicleta. Al percatarse de la presencia policíaca, el conductor aceleró la marcha y finalmente fue interceptado a fin de proceder a la identificación de ambas personas y el vehículo de mención. Según la información online de este Diario, se trató de Rodrigo Alejando C., de 18 años de edad y residencia en la calle Anduiza al 1500 (conductor y propietario de la moto), y de César Nicolás V., de 18 años y domicilio en Anduiza al 1500. Como no se exhibió documentación alguna de la motocicleta, se solicitó la presencia de inspectores de Control Público de la Municipalidad local, para que se concrete una retención de la misma a los fines pertinentes. En dicho escenario, Rodrigo Alejandro C. se aferró al vehículo a la vez que en primera instancia insultó a los uniformados y luego intentó darse a la fuga corriendo al costado de la moto. Finalmente se logró detenerlo, y en ese contexto el muchacho aplicó un golpe de puño en el rostro a uno de los policías actuantes, siendo en definitiva reducido y esposado, a la vez que se lo trasladó en calidad de detenido hasta una sede policíaca.



SECUESTRO DE MOTO ROBADA

Uniformados de la Unidad Regional V de Policía, desde la vía pública secuestraron una motocicleta, producto de un robo en la ciudad. Sucedió en la esquina de las calles Geuna y Edison, desde donde se incautó una Corven Triax de 150 cc. luego de ser ubicada entre la maleza que se observa junto a vías del ferrocarril NCA.

Al respecto, más tarde se conoció que estaba en vigencia un pedido se secuestro tras un robo del que resultó damnificado un vecino radicado en la calle Roca al 300, quien denunció el ilícito en mayo pasado.