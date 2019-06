Espert acusó al presidente Macri Nacionales 23 de junio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 23 (NA). - El precandidato presidencial del Frente Despertar, José Luis Espert, acusó al mandatario Mauricio Macri de encabezar "un intento de proscripción light" en su contra, a la vez que se ratificó su postulación y se mostró confiado en que el partido UNIR se mantendrá dentro de la coalición pese al paso de su líder, Alberto Asseff, al oficialismo.

"Estamos convencidos de que el Frente Despertar va a poder competir, así que todo esto se va a transformar en un mal rato para todos aquellos que trabajan en este proyecto. Hay una enorme traición del diputado Asseff para hacer todo lo posible por bajar al Partido UNIR, que me lleva como candidato a Presidente", sostuvo el economista liberal.

El postulante a la Casa Rosada denunció que "hay una operación del Gobierno para ir sacando engranajes legales para que el Frente Despertar no pueda competir", ya que señaló que los últimos sondeos que recibió le dan al espacio "entre siete y ocho puntos" que serían de interés para el oficialismo.

En medio de la polémica, Asseff justificó su decisión y afirmó que abandonó a Espert porque su postulación "favorecía a los Fernández" y agregó "con Espert no funcionaba y tenía una funcionalidad pro K, favorecía a los Fernández. El kirchnerismo quería que Espert se presentara para restarle puntos a Mauricio Macri", sostuvo el actual legislador del Parlasur.