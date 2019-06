Pumitas cuartos y Francia campeón Deportes 23 de junio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Los Pumitas no hicieron pie en el duelo por el bronce y sufrieron una dura derrota ante los Junior Springboks por 41-16, en la última jornada del Mundial Juvenil, en Rosario.

Los argentinos desperdiciaron muchas oportunidades para sumar con el pie y Sudáfrica respondió con tries, principalmente con el número 12 Pretorius como figura.

El primer tiempo finalizó 17-3 en favor de los africanos que anotaron a través de Mohamba y Abrahams. Mientras que el penal de Los Pumitas lo sumó Joaquín de la Vega Mendía. La segunda etapa comenzó mejor para el elenco argentino que sumó dos tries rápidamente en manos de De la Vega y Carreras. Con el resultado 17-13 en favor de Sudáfrica parecía que Los Pumitas empezaban a entrar en partido. Además, a los 62' Roger metió un penal que le permitió dejar al seleccionado nacional debajo por la mínima diferencia; 17-16.

El equipo argentino no pudo sumar más con el pie. Con algunas patadas a los postes desperdiciadas (dos conversiones y tres penales por parte de De la Vega y dos penales -Priscianteli y Roger-) dejaron en el camino puntos que les hubiese permitido pasar al frente. Sudáfrica sacó provecho de eso y logró un resultado más que abultado. Así, Argentina finalizó cuarto en el Mundial M20.



FESTEJO GALO

Francia se consagró tras vencer a Australia por un ajustado 24 a 23 en la final, en un partido de mucha fricción. Se vivió con suspenso hasta el último minuto, Australia y Francia no se dieron respiro, finalmente el que levantó los brazos fue el elenco galo que se consagró bicampeón del torneo.