"Pechito" llegó 13°, pero fue excluido

El argentino José María López, quien había finalizado en la décimo tercera posición en el ePrix de Berna, en Suiza, quedó bajo investigación de los comisarios deportivos de la competencia que finalmente ganó el francés Jean Eric Vergne (Techeetah) por exceder el máximo de potencia permitido, que es de 200 kw.

El argentino utilizó 224,03 kw en la vuelta 15 y por este motivo fue excluido de la penúltima carrera de la temporada 2019 de la Fórmula E. De esta manera, el auto número 7 del equipo Deox Dragon Racing fue excluido del clasificador final, aunque esto no motivó grandes preocupaciones, ya que López no sumó puntos esta fecha, pero seguramente será un punto flojo a tener en cuenta por el equipo, ya que este problema técnico se ha repetido en otras oportunidades y podría volver a ocasionarles más de un dolor de cabeza.

El argentino tendrá la oportunidad de buscar revertir el presente gris que evidencia el equipo en la próxima fecha en New York, que será doble.