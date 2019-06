"El sector está tocando el piso", según una estimación de la UIA Nacionales 23 de junio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 23 (NA). - La prosecretaria de la Unión Industrial Argentina (UIA), Carolina Castro, consideró que "el sector está tocando el piso", al estimar que no se puede "ir mucho más abajo".

"Debemos estar tocando el piso, pero el mercado interno va a tener cierto aliciente con las paritarias que se cerraron hace poco y con una inflación que está empezando a ceder", pronosticó.

Sin embargo, aclaró: "Esto no quiere decir que vea un repunte, pero no creo que podamos ir mucho más abajo de lo que estamos".

La representante de la Asociación de Fábricas Argentinas de Autocomponentes (AFAC) advirtió también que ese rubro está "viviendo un año muy duro".

"Tenemos un combo muy negativo en términos de mercado interno y Brasil, que no termina de repuntar", alertó.

Castro sostuvo que "los datos de la economía siguen en línea con las caídas que venimos registrando hace varios meses en forma consecutiva, tanto en empleo como en actividad industrial e importaciones".

El último sondeo de la UIA indicó que el segmento registró en abril una fuerte baja del 8,6% en comparación con igual mes del año pasado y acumuló en el primer cuatrimestre una contracción del 9%.

La directora de Industrias Guidi integra el Comité Ejecutivo de la entidad desde principios de junio, cuando el presidente de la UIA, Miguel Acevedo, fue reelecto, tratándose de la primera mujer incorporada a la mesa chica.