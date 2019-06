Prohíben uso del glifosato en Chubut Nacionales 23 de junio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 23 (NA). - La primera provincia que prohibió el uso del herbicida glifosato en todo su territorio es Chubut, a raíz de la promulgación de una Ley aprobada por unanimidad en la Legislatura.

Se trata del herbicida de uso más difundido en el país y que permitió que la Argentina llegue a producir más de 140 millones de toneladas de granos este año, aunque en Chubut no se lo utiliza.

"El glifosato es considerado por la Agencia Internacional de Cáncer (IARC) de la Organización Mundial de la Salud (OMS), con algunas reservas sobre si es cancerígeno", sostuvo a NA, el director Ejecutivo de la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (CASAFE), Federico Landgraf.

La IARC tiene la categoría 1 que incluye como cancerígenos a la radiación solar, el extracto de aloe vera y bebidas calientes a más de 65 grados, así como el alcohol, pero no incluye a ningún agroquímico.

Landgraf destacó a Noticias Argentinas que "el glifosato está en la categoría 2 A, probablemente cancerígeno para el Linfoma No Hodgking".

La norma chubutense fue refrendada este mes con un decreto gubernamental y había sido aprobada unánimemente por la Legislatura provincial el 16 de mayo.

La ley prohíbe en todo el territorio de la provincia la "importación, introducción, tenencia con fines de comercialización, fabricación, fraccionamiento, distribución, transporte y aplicación del herbicida glifosato en todas sus variantes. Como así también se prohíben todos los productos que tengan como base o principio activo el glifosato".