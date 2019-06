El líder, 9 de Julio, recibe a Sportivo Deportes 23 de junio de 2019 Redacción Por LIGA RAFAELINA DE FÚTBOL

Este domingo se completará la 11° fecha del torneo Apertura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol que se puso en marcha el viernes a la noche con la victoria del Deportivo Libertad de Sunchales por 3-1 ante Talleres de María Juana.

El líder, 9 de Julio, estará recibiendo a Sportivo Norte en un juego vital para las aspiraciones del elenco “Juliense” de mantenerse en lo más alto en soledad con 25 puntos. Claro está que al asecho vienen varios y también buscarán conseguir un buen resultado para encarar las últimas dos fechas con chances reales.

Por un lado, Atlético de Rafaela (23), estará enfrentándose con Ferrocarril del Estado (16), mientras que Ben Hur (22) visitará a Argentino Quilmes (8), en barrio Italia.



El programa: 12.30hs Atlético de Rafaela vs Ferrocarril del Estado (Franco Ceballos), Peñarol vs Florida de Clucellas (Guillermo Tartaglia), 13.15hs Dep. Ramona vs Dep. Tacural (Roberto Franco), 14 hs. 9 de Julio vs Sportivo Norte (Ariel Gorlino), 15.30hs Brown vs Unión (Rodrigo Pérez), 21.30hs Quilmes vs Ben Hur (Mauro Cardozo).



Las posiciones: 9 de Julio 25, puntos; Atlético de Rafaela 23; Ben Hur 22; Unión 19; Brown 19; Libertad 17; Ferrocarril del Estado 16; Dep. Tacural 13; Sportivo Norte 13; Dep. Ramona 11; Arg. Quilmes 8; Florida de Clucellas 8; Peñarol 3; Talleres MJ 1.



PRIMERA B



Este domingo se jugará la segunda fecha del torneo Apertura de Primera B con el siguiente programa de cotejos:

Zona Norte: 12.30 hs. Moreno vs Sp. Roca (Gonzalo Hidalgo); 15.30 hs. Arg. Humberto vs Arg. Vila (Javier Simoncini), Ind. San Cristóbal vs Ind. Ataliva (José Domínguez), Bella Italia vs Tiro Federal (Matías Retamoso).



Zona Sur: 15.30 hs. Dep. Josefina vs. Atl. Esmeralda (Claudio González), Bochófilo Bochazo vs. La Hidráulica (Sebastián Garetto), Sp. Santa Clara vs. Atl. María Juana (Darío Suárez), San Martín vs. Sp. Libertad EC (Guillermo Vacarone)



PRIMERA C



En la Primera C se jugará la quinta fecha y última fecha del Apertura, que ya lo tiene como campeón a Belgrano de San Antonio, con los siguientes cruces, desde las 16 hs. las Primeras: Dep. Susana vs. Juv. Unida (Leandro Aragno), Sp. Aureliense vs. San Isidro (Ángelo Trucco), Def. Frontera vs. Belgrano (Silvio Ruíz).



LAS CHICAS PONEN PRIMERA



Este domingo dará inicio al torneo Apertura Femenino liguista con la disputa de la primera fecha, partidos que se jugarán en cancha de Sportivo Norte. 9.30 hs: Arg. Vila vs. Ben Hur, 11 hs: 9 de Julio vs. Def. Frontera, 12:30 hs: Sp. Norte vs. Atl. Rafaela.