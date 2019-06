“Hay que seguir trabajando, mejorar un montón de cosas” Deportes 23 de junio de 2019 Por Martin Ferrero Ángelo Martino dejó sus sensaciones tras la eliminación de la Copa Santa Fe en manos de Ben Hur. “Estamos tristes, con mucha bronca, es un clásico que uno lo vive desde chiquito y duele un montón”.

FOTO LA OPINIÓN A PENSAR EN EL TORNEO. / A la ‘Crema’ le queda un camino de casi dos meses hasta el inicio de la B Nacional. En el medio: sólo amistosos.

La tristeza y bronca de Ángelo Martino son evidentes, como en todo Atlético de Rafaela en su salida del estadio Néstor Zenklusen. El primer equipo albiceleste, más allá de no haber presentado todo su ‘potencial’ y estar en plena formación, quedó eliminado de la Copa Santa Fe en manos de Ben Hur, un elenco de dos categorías menos. Duele. Por el rival principalmente, pero también por lo –poco- demostrado. “Es un equipo que viene golpeado”, declaró Walter Otta pos 0-1. Si, desde la pasada temporada en la B Nacional este equipo no para de sumar frustraciones para sus hinchas.

“Estamos tristes, la verdad con mucha bronca, primero por el rival, la gente, obviamente es un clásico directo que uno lo vive desde chiquito y duele un montón”, comentó Martino luego del encuentro ante la BH. Y pensando un poco más allá deslizó: “Es una pena también por la competencia que podíamos tener con esta Copa hasta llegar al torneo de la B Nacional”, y advirtió: “Hay que seguir trabajando, mejorar un montón de cosas”.

Tres semanas con el nuevo entrenador, Otta, más un par de prácticas más en donde se trabajó desde lo físico. La “Crema” está en formación de cara a una temporada que será por demás de exigente en la BN y todavía queda un largo camino por recorrer hasta llegar a dicho comienzo.

“No pudimos plantear ni formar algo bastante compacto como para afrontar este partido, es levantar la cabeza, aceptar esta derrota y llegar de la mejor manera al torneo”, analizó Martino.

Por último, y ya metido nuevamente en la pretemporada que se retomará desde mañana, el mediocampista ofensivo destacó: “Queda mucho tiempo, como pasó cuando terminó el torneo, terminamos con bronca, tristes, duele un montón la derrota pero es el momento de sacar conclusiones, dar vuelta la página y ponerse a punto para el torneo”.



ASCENDIÓ ALL BOYS



All Boys regresó a la Primera B Nacional, segunda categoría del fútbol argentino, pese a perder con San Telmo 2-1 en la final revancha del Reducido de la B Metropolitana, en la que se impuso con un marcador global de 4-3 por su victoria en el encuentro de ida en Floresta (3-1). Ezequiel D'Angelo (18m. PT) y Lucas Farías (1m. ST) anotaron en San Telmo, mientras que Cristian Sánchez (14m. ST) aprovechó una contra para brindarle el ascenso al conjunto de Floresta.

Los dirigidos por Gustavo Bartelt y Pablo Solchaga regresaron a la B Nacional tras una temporada en la tercera categoría y aprovecharon la reestructuración del certamen en diciembre, cuando se determinaron cinco ascensos.