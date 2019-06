Brasil goleó a Perú y nos dio una mano Deportes 23 de junio de 2019 Redacción Por El seleccionado de Tite fue una máquina frente al del Tigre Gareca y el 5-0 no sólo que le permitió asegurarse el primer lugar del Grupo A, sino que ese resultado ayuda -y mucho- a la Selección Argentina. A los de Scaloni les alcanza con ganarle 1-0 a Qatar para llegar a cuartos...

FOTO WEB NO PERDONO./ La Verdeamarela goleó 5-0 a Perú en San Pablo.

Brasil no sólo hizo bien sus deberes y se sacó un +10 ante Perú, lo que le permitió quedarse con el Grupo A, sino que de yapa le allanó el camino a la Argentina, que si hoy le gana por la mínima a Qatar se asegurará un lugar en cuartos de final de la Copa América. De hecho, hasta puede pasar -raspando- de fase como uno de los dos mejores terceros. En ese caso, los de Scaloni deberían enfrentar al Brasil de Tite, la de los goles, la de la valla invicta y la que en su casa no quiere más papelones.

Lo que se vio de Brasil en San Pablo fue una demostración tremenda de carácter, de un fútbol repleto de variantes en ofensiva y de una efectividad abrumadora. Hablar de un 5-0 como goleada hasta le queda corto a lo que fue el trámite del partido. Porque los de Ricardo Gareca fueron atropellados, literalmente, por un rival que durante los 90’ jugó con el pie apretando el acelerador a fondo, sin regular y sin especular.



VENEZUELA

A CUARTOS

La selección de Venezuela se impuso por 3-1 a la de Bolivia en Belo Horizonte y obtuvo el boleto directo a los cuartos de final de la Copa América. Dos tantos de Darwin Machís y uno de Josef Martínez le dieron la victoria al equipo de Rafael Dudamel.

Los venezolanos se quedaron con el segundo puesto por detrás del país anfitrión del torneo, que goleó 5-0 a Perú en San Pablo con tantos de Casemiro, Firmino, Soares, Dani Alves y Willian. Perú, en cambio, dependerá de los resultados que obtengan Japón y Argentina. Bolivia, sin sumar, quedó eliminada.



COLOMBIA

VS PARAGUAY

Este domingo desde las 16 se definirá el Grupo B de la Copa América 2019. Mientras el equipo de Scaloni se juegue su presencia en cuartos ante Qatar, en el estadio Arena Fonte Nova de Bahía habrá un partido trascendental. Colombia, ya clasificado y con el primer lugar asegurado, se mide ante Paraguay, que necesita un triunfo para no depender de nadie y pasar de ronda. Queiroz apostaría por una rotación ya que cinco jugadores (Falcao, Cuadrado, Zapata, Lerma y Uribe) arrastran tarjeta amarilla. El partido será televisado por DirecTV Sports y TyC Sports Play.



Posibles formaciones:



Colombia:​ David Ospina; Santiago Arias; Cristian Zapata, John Lucumí o Yerry Mina, Cristian Borja; Gustavo Cuéllar, Jefferson Lerma, Edwin Cardona, James Rodríguez, Luis Díaz y Duván Zapata.

Paraguay:​ Fernández; Piris, Gómez, Alonso, Arzamendia; R. Rojas, Sánchez, González, M. Rojas; Almirón y Santander.