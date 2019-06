Más que una clasificación

El equipo albiceleste, esta tarde en Arena do Gremio, procurará meterse en los cuartos de final de esta nueva edición de la Copa América, que se está disputando en terreno brasileño.

La complejidad de la misma, es tal, que aún ganando, el objetivo no estará cumplido, si no se dan algunas variables a favor, por ejemplo, el margen del resultado ante los árabes y/o las noticias que lleguen desde otros estadios, ya que esta agonía puede trasladarse al día de mañana, para tener claro el panorama definitivamente.

Se está desde lo comparativo, peor que hace una año, en las vísperas del cruce frente a Nigeria en Rusia, ya que en aquella oportunidad, la consigna era muy clara, ganar y clasificar a 8vos de final del Mundial y ahora, los 3 puntos, hasta pueden tornarse insuficientes, si otros seleccionados, obtienen resultados abultados.

El clima que se vive en esta ciudad de Porto Alegre, la capital Gaucha del Brasil, es de un tenso fervor popular; miles de compatriotas han llegado, preferentemente desde el Litoral y el Norte de nuestro país, con el sueño de ver jugar por primera vez en vivo a Lio Messi y a empujar a este equipo a esa clasificación demorada.

No habita en ellos otros sentimientos, aunque la palidez y tibieza de este equipo, no lo merezca. Los hinchas de la albiceleste son incorregibles y porque no decirlo, incansables, pase lo que pasare en este jornada, donde se concentran la esperanza de una continuidad en el torneo y el temor, ha presenciar, el peor final, ahí estarán, estoicos.

El partido con el que se cerrará esta fase de grupo, a priori, debería haber sido, el de una fiesta, donde el equipo argentino, ya clasificado, le regalare a sus seguidores, una actuación convincente con una victoria holgada que siga manteniendo vivo ese vínculo; pero la realidad muestra un panorama muy diferente. Solo 1 punto en su zona y último por diferencia de goles detrás de Qatar, el exótico seleccionado invitado por Conmebol, para poder armar tres grupos de 4 equipos y no renunciar a recaudar millones por eso aporte y también por la llegada del equipo japonés.

Es evidente, que habrá que aceptar esta imposición de las últimas competencias internacionales, no para clavarse puñales, sino, para asumir este decaimiento y esa perdida de lugar en ese imaginario ranking que ordena, a los equipos con mayor protagonismo, en consecuencia, no debería asombrar, que los actuales dislates criollos, nos pongan al filo de una eliminación prematura.

Con todos estos aderezos, la previa se vive con algo de tensión y una llama piloto de esperanza, esa que mantiene Lio Messi y sus cualidades sobresalientes, esa que también aviva el Kun Agüero y su relación estricta con el gol y la de una genética irreprochable de la mayoría de estos futbolistas de primera línea, que se destacan en las principales ligas del planeta fútbol.

Dicho esto, que forma parte de los créditos de Argentina y que en algún momento deberían aflorar, para poner las cosas en su debido sitio, hay que marcar con rigor, que el clima no es propicio, puertas para adentro y que los factores políticos, que también están en crisis en AFA, se presentan como un nuevo fantasma, inoportuno e indeseable.

Claudio Tapia es parte del problema, ha elegido a Jorge Sampaoli para un proceso de 5 años y solo se sostuvo, un puñado de meses, hasta la caída en Moscú; y luego, escogió a Lionel Scaloni, anunciando un interinato, que ya lleva 11 partidos, con un inexistente consenso, que nos advierte de su próxima renuncia, aún, si este equipo, por arte de magia o por la gracia de Dios, como espera Franco Armani, se quedara hasta la final de este torneo.

No habría forma de justificar la continuidad de un dirigente al frente de la casa mayor de nuestro fútbol, con semejante falta de intuición y con dos fracasos estrepitosos de sus propias decisiones. Esto también esta en juego esta tarde en Porto Alegre; una eliminación de nuestro seleccionado, es probable, que además, arrastre la gestión del pope de Barracas Central y genere un verdadero caos en la casa de calle Viamonte, jaqueada por estos tiempos, por la Superliga, una estructura paralela, que no demorará en acorralarlo para su dimisión, si es que esta no se produce de manera unilateral.

Fútbol y política, todo en 90 minutos, como otra de las metáforas a la que estamos expuestos, en tantos órdenes de la vida nacional.



EL KUN AGUERO TIENE LA PALABRA



No solo Messi debe mejorar su prestación, su comunicación en el campo de juego; se deben activar de forma impostergable, otros socios que alivien y contagien a quien todos le atribuyen poderes especiales.

El fútbol es el único deporte en el cual, aún contando con los jugadores mas desequilibrantes, un equipo puede fracasar en sus objetivos deportivos. La Selección Nacional, es una muestra de ello y por que no, un ejemplo a no imitar; por lo tanto, es poco probable que la clave de una recuperación, pase por los momentos de inspiración de su capitán exclusivamente. Scaloni, o quién fuere, eligió para esta tarde a Sergio Agüero, luego de darle la confianza en el primer partido frente a Colombia y quitársela, unos días después para medirse con Paraguay, no es estimulante para un hombre de su prestigio, someterse a estos manoseos. Es verdad, que el ex delantero de Independiente y ultimo goleador del Premier League, no dejo una buena imagen, pero para este tipo de torneos cortos, su presencia es imprescindible, inclusive también, por el respeto que le impone a los rivales de turno y por lo tanto, el Kun, debe ser, esta tarde, mucho mas que el compañero de habitación de Messi, debe conseguir refundar una sociedad temible y lapidaria, en el campo de juego, como parte de esa responsabilidad, de hacerse cargo en serio, cuando la mano viene torcida.

Argentina necesita ganar y exhalar, hoy frente a Qatar.



Posibles formaciones



Argentina: Franco Armani; Milton Casco, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Marcos Acuña, Leandro Paredes o Guido Rodríguez y Giovanni Lo Celso; Lionel Messi, Sergio Agüero y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.



Qatar: Saad Al Sheeb; Pedro Miguel Correia, Bassam Hisham, Boualem Khoukhi y Tarek Salman; Abdelkarim Hassan; Hassan Al Heidos, Assim Madibo y Abdulaziz Hatem; Akram Afif y Almoez Ali. DT: Félix Sánchez.



Arbitro: Julio Bascuñán, de Chile. Cancha: Beira Río, de Porto Alegre. Hora de inicio: 16. TV: TyC Sports y TV Pública.