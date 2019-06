CRAR, local ante Provincial Deportes 23 de junio de 2019 Redacción Por RUGBY

FOTO CRAR OFICIAL MEDIO SCRUM./ Ricardo Brown, uno de los titulares del Verde.

Se disputará este domingo la sexta fecha del Torneo Regional del Litoral en su segunda fase. Por la Zona Reubicación, el Círculo Rafaelino de Rugby recibirá a Provincial de Rosario a partir de las 16 en partido dirigido por Ulises Ruiz. Previamente, a las 12:45 la pre-reserva tendrá el arbitraje de Darío Botta, mientras que a las 14:15 la reserva tendrá el contralor de Gallardo.

El equipo rafaelino igualó en su última presentación ante Universitario de Santa Fe, recordando que tiene pendiente el partido de la cuarta fecha con Logaritmo, también en Rafaela. La formación dispuesta por el Head Coach Cristian Martino, es con: Federico Monzón, Martín Zegaib y Jonathan Viotti; Juan P. Imvinkelried y Federico Davicino; Facundo Aimo, Manuel Mandrille y Mariano Ferrero; Ricardo Brown y Pablo Villar; Franco Rosso, J. Nicolás Imvinkelried, Guillermo Brown, Franco Sabelotti; Santiago Kerstens.

Los demás partidos del domingo: Tilcara vs. Alma Juniors (Duarte); La Salle vs. Los Caranchos (Leónidas Diez) y Pampas de Rufino vs. Logaritmo (Carlos Poggi). Adelantaron el jueves: Universitario de Rosario 33 – Universitario de Santa Fe 19.