Un febril cierre de listas para las candidaturas a diputado nacional

Los tiempos se saben con mucha antelación. Pero, como siempre, es a horas del cierre en donde todo termina definiéndose. Y es que las presentaciones de las listas -al menos en nuestro país- siempre tienen ese toque tan propio de la política argentina: la "rosca", la traición, las negociaciones de última hora... En síntesis, la desprolijidad de la inmediatez. Aunque luego se llenarán la boca hablando de "proyectos a largo plazo" y "construcciones programáticas".

La provincia de Santa Fe renovará 10 bancas en la Cámara de Diputados de la Nación el próximo 10 de diciembre. Y la todavía fresca derrota del socialismo (aliado de Lavagna), el tercer puesto "cómodo" de Cambiemos (ahora conocido como "Juntos somos el Cambio"), y la enorme cantidad de acuerdos que se hicieron en el PJ para lograr la unidad con la cual se ganó la Gobernación, hacen que la dificultad para cerrar una nómina sea creciente. Porque, en el mejor de los casos, entrarán entre 3 y 5 de cada fórmula. Ir detrás, es un premio consuelo. Y, en esos puestos -hasta el cierre de la edición- no aparecía ningún rafaelinos entre los principales competidores.



JUNTOS SOMOS EL CAMBIO

Federico Angelini es el presidente del PRO a nivel provincial. Durante el verano, protagonizó una novela -junto al Intendente de Santa Fe, José Corral- sobre quien de los dos sería el candidato a Gobernador. Finalmente, Macri bendijo la fórmula del radical con Anita Martínez. Pero no haber llegado al 20% la semana pasada, quedando en el último peldaño del podio, sumado a que Amalia Granata los dejó cuartos en Diputados, hizo que la interna en la coalición gobernante a nivel nacional volviera a crecer. Y hasta se hablara de una interna, con Lucas Incicco (actual diputado que debe renovar) y Rodrigo "Roy" Lopez Molina (quien quedara tercero para la Intendencia de Rosario) a la cabeza, fogoneada por el Secretario Político del PRO santafesino, Ricardo Schlieper, En declaraciones radiales (luego reproducidas por La Capital de Rosario) "Se terminó una etapa en el PRO en el Rosario. Hubo un pésimo armado que influyó en los resultados. No estamos de acuerdo con la actual conducción", disparó Schlieper, quien también lo acusó de un armado de la lista de diputados "como amigos", en referencia al concejal rosarino Gabriel Chumpitaz. Al cierre de la edición, aún no se había formalizado, pero se hablaba de que llevaría un sector del gremialismo, como así también de la UCR.

Por eso, Angelini se apuró por la tarde a enviar un parte de prensa en donde no solo ratificaba su postulación, sino que anunciaba que estaría pegada a la boleta con la cual Mauricio Macri busca su reelección. ¿Los otros irían con una boleta corta?

Angelini -quien remarcó el apoyo de Corral- será secundado por Ximena García, quien es abogada de la Universidad Nacional del Litoral y representante de Franja Morada. El tercer lugar será ocupado por el actual diputado nacional José Núñez, del PRO, y el cuarto por Carolina Castets, de la Coalición Cívica. El quinto sería un radical (al cierre de la edición, no había nombre) y el sexto, podría ser para Cecira Arcando. Pero no estaban oficializados en el parte de prensa.

Una vez confirmados los lugares, Angelini manifestó que esto “representa un gran orgullo y responsabilidad, pero confía plenamente en el gran equipo conformado por todos los espacios políticos que se encuentran representados en esta lista”.



FRENTE TODOS

A comparación del exCambiemos, el Frente Todos, si tiene diferencias, no las hizo públicas y mantenía la "rosca" en bajo perfil. El hecho de haber ganado la Gobernación le da mayor margen de maniobra, mayor tranquilidad.

Durante la semana se "operó" mucho diciendo que Omar Perotti decidiría ir con una "boleta corta". Esto fue desmentido y la nómina de diputados irá junto a la de Fernandez - Fernandez.

Lo único que estaba confirmado al cierre de la edición era que Marcos Cleri (rosarino, de La Cámpora, va por la renovación de mandato y había dado de baja su postulación a Gobernador por orden de CFK en el verano) encabezará la lista, acompañado por Alejandra Obeid (hija del exGobernador, exconcejal de Santa Fe y buscó volver a la Cámara de Diputados de Santa Fe, pero no ingresó), Germán Martínez (kirncherista del sector que responde a Agustín Rossi) y Vanessa Massetini (massista, que va por la reelección).

Completan la lista Jorge Hofmman (Secretario General de ATE), Natalia Ocampo (de La Bancaria), Ignacio Rico (del Movimiento Evita) y Soledad Salazar (PJ).

Hasta el viernes se había rumoreado que encabezaría el excandidato a intendente de Rosario, Roberto Sukerman. Pero, finalmente, no fue así: por la tarde, un posteo de Cleri, con la foto de todos los nombrados, sellaba el acuerdo.

"Tenemos una alta consideración por todos los compañeros y compañeras . Pero nosotros no sugerimos ningún nombre de la lista", dijo a LA OPINION Roberto Mirabella. Más claro echarle agua.



CONSENSO FEDERAL

El gobernador Miguel Lifschitz anunció este sábado por la mañana en una entrevista radiofónica que el primer candidato a diputado nacional por Santa Fe de Consenso Federal será el concejal rosarino Enrique Estévez.

El joven, además de ser edil en la ciudad del sur provincial también ocupa un lugar en la estructura partidaria. Actualmente es el secretario general del Partido Socialista en la provincia de Santa Fe.

Lo secundarán Carolina Piedrabuena, Horacio Ghirardi, María Florencia Bacarolo, Gabriel Baez, Marilina Grande Ramiro Arola, Araceli Medrano, Ramiro Galassi y Sandra Clerici.

"Es una lista de acuerdo, de consenso entre los partidos que integramos el Frente Consenso Federal", dijo Lifschitz y agregó: "Estamos con mucha expectativa a pesar de que en un escenario muy polarizado no es fácil instalar una tercera alternativa. Hacemos una apuesta a la renovación, a impulsar candidatos jóvenes con poca trayectoria política pero con la idea de que puedan empezar una carrera política nacional con una representación renovada de la política santafesina", agregó el mandatario.



FRENTE DE IZQUIERDA Y LOS TRABAJADORES

El Frente de Izquierda-Unidad, lista que surge luego de la unidad entre el FIT (PTS, PO e Izquierda Socialista) y el MST, presenta una lista encabezada por Octavio Crivaro, trabajador de Anses, sociólogo y referente provincial de la fuerza. Luego continúan la dirigente del MST Jimena Sosa, el actual Delegado Regional Adjunto de Amsafe Rosario, Luciano Cáceres, la dirigente docente Daniela Vergara, el trabajador metalúrgico Javier Monzón, quien viene de obtener 5% en las elecciones a intendente de Villa Gobernador Gálvez; Gustavo Fenoy, quien viene de hacer una muy importante elección en Capitán Bermúdez; además del trabajador del SMATA Germán Tonero, la joven referente de la lucha por los derechos de las mujeres, Verónica Carrizo, la joven dirigente estudiantil y docente de Santa Fe, Selena Grimalt, el referente de la Comisión Interna de la La Virginia, Gastón Pinchetti, entre otros y otras candidatos.

Crivaro declaró, al respecto: “Estamos muy contentos de poder presentar esta lista repleta de jóvenes, mujeres que pelean por el aborto legal, docentes y trabajadores. Es un privilegio poder encabezar esta lista de luchadores y luchadoras. El Frente de Izquierda Unidad viene a plantear un programa y una alternativa en el marco de la enorme crisis nacional en la que el gobierno de Macri sumió a las mayorías obreras y populares, a fuerza de tarifazos, ajuste y despidos”.



EL RESTO

De los que no había confirmación ni rumor alguno eran los corespondientes al Frente Federal Nos (Partido Conservador Popular y Unión por la Libertad), y el Frente Despertar (en duda, luego de la decisión del titular del partido Unir, Alberto Assef, de ir al oficialismo nacional, lo que José Luis Espert -candidato a presidente- entendió como un "intento de proscripción soft". Finalmente, el frente Alternativa Federal -Partido Demócrata Cristiano y el Federal no tomaría parte de la elección-.