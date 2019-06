Dior viste al hombre inmaculado en un desfile al que asistió J. Balvin Información General 23 de junio de 2019 Redacción Por En la recta final de la Semana de la Moda masculina, el director artístico Kim Jones celebró su primer aniversario con la casa de lujo con la idea "de seguir haciendo crecer el negocio y reforzar" su estilo, contó el diseñador a la AFP, previamente al desfile.

DESFILE./ Moda masculina absolutamente inmaculada.

PARIS, 23 (AFP-NA). - Sobre una fina arena rosa y con una luz diáfana, Dior presentó una colección inmaculada en su desfile masculino este viernes en París al que asistió J Balvin junto a la argentina Valentina Ferrer.

Famosos fieles a Dior, como Lily Allen y Kate Moss, se dejaron ver en el desfile celebrado junto al elegante Instituto del Mundo Árabe, a metros del Sena.

El cantante colombiano J Balvin asistió al pase con el pelo teñido de varios colores, como un arco iris, junto a su novia, la ex miss argentina Valentina Ferrer.

El divo del reguetón, cuya reciente canción junto a Rosalía "Con altura" es un éxito mundial, no es el único famoso colombiano que asiste a la Semana de la Moda masculina: Maluma estuvo en los pases de Off White y Louis Vuitton, ambas firmas con Virgil Abloh como director artístico.

El diseñador estadounidense acudió también al desfile de Dior, que como Louis Vuitton pertenece al gigante del lujo LVMH, con una gorra y unas zapatillas deportivas que él mismo diseñó para la antigua casa de marroquinería.



El estampado diario, reinterpretado

Kim Jones presentó para la próxima primavera-verano trajes de corte perfecto, con tonos pasteles y uniformes. Repitió las bandas que cuelgan de un lado de la solapa o se cruzan para cortar la monotonía del traje que ya presentó en su última colección de enero.

Reinterpretó a la vez uno de los estampados icónicos de Dior, la página de diario ideada en el 2000 por John Galliano, e incorporó a las chaquetas plisados naranjas o azules pintados a mano. El tono más alegre fue el rosa, como una chaqueta con capucha y gafas de sol a conjunto.

El británico suele asociarse a un artista para sus colecciones y en esta ocasión eligió al prolífico Daniel Arsham, basado en Nueva York, quien trabajó con el concepto de reliquia, presentando un suéter beige que parece fisurado por el paso del tiempo.

En esta Semana de la Moda en que las firmas ensalzaron una prenda tan anodina como los calcetines, Dior no fue una excepción y los exhibió a través de botas de caucho transparente.

"Muchos de nosotros estamos obsesionados con el calzado en el estudio... Y la idea es que todo esté disponible (para el cliente), que pueda vestirse de pies a cabeza con Dior", según Kim Jones.

Los complementos se llevan del mismo color que las prendas y llama la atención una pequeña maleta con ruedas que se lleva en horizontal como si fuera un bolso y un accesorio en forma de heladera en el que encima reposa una botella de champán.

La Semana de la Moda masculina finalizará hoy,domingo con el desfile de Celine. La alta costura tomará el relevo a partir del 30 de junio.