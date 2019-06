Programa Mi Lote: continúan atendiendo a las familias

El Instituto Municipal de la Vivienda sigue atendiendo a aquellas personas que se anotaron en el programa municipal Mi Lote, que sortea 45 terrenos en el norte de nuestra ciudad.

Las familias siguen concurriendo desde hace tres semanas a esta parte y mantienen un diálogo con personal del Instituto que explica detalle a detalle cómo es procedimiento en caso de que la persona salga sorteada. Hasta el 5 de julio se llevarán adelante las entrevistas.

Una vez que pase esa fecha llegará el momento de la evaluación de todas las familias inscriptas (aquellas que decidieron seguir adelante con el programa), para realizar el listados aptos, que serán todos aquellos que estén en condiciones para participar del sorteo en cuestión.

"El que no cumple alguno de los requisitos pedidos en la inscripción no podrá participar del sorteo. Es una declaración jurada la que se realiza. Si bien no hay fecha asignada para el sorteo, estamos hablando de fines de agosto, principio de septiembre", le dijo a LA OPINION el director ejecutivo del Instituto Municipal de la Vivienda Marcelo Bersano.

Recordemos que una vez que se realiza el sorteo, al igual que ocurriera en otras ocasiones, se avanza con todo lo que son los boletos de compra y venta y la posterior posesión del terreno. "Cuando terminemos de atender a todos vamos a hacer la evaluación de cuántos asistieron a la entrevista, cuánto son los que quedaron inscriptos (que es voluntad de la gente). La mayoría deciden inscribirse en ese momento, mientras que algunos lo chequean con la familia, lo charlan y después vuelven", dijo Bersano.

Teniendo en cuenta los feriados del mes de julio, desde el instituto estipulan que el 11 de julio habrá información precisa de todo lo que viene aconteciendo con el programa municipal.