El otro Lionel Suplemento Economía 23 de junio de 2019 Por Guillermo Briggiler Un análisis sobre el capital humano de la Selección argentina. Las declaraciones del técnico Scaloni en las que no se desprende la idea de grupo unido, ese necesario abstracto para alcanzar el éxito en el fútbol o en una empresa.

Ayer me desperté a las cinco y treinta y nueve, demás está decirles que de la madrugada. Tenía en mi cabeza la conferencia de prensa, del técnico de la Selección Argentina de fútbol. La conferencia que dio después del partido con Paraguay. Es que los que, la mayoría de los argentinos, tenemos dos pasiones, el fútbol y la economía y por supuesto ambas actividades me quitan el sueño.

Obviamente que no les voy a hablar de fútbol, pero sí de recursos económicos. En su última conferencia de prensa, Lionel Scaloni, hablaba del equipo que había enfrentado a Paraguay como de “ellos”, los jugadores, y supongo, que cuando dijo nosotros, solo se referirá al cuerpo técnico. Pero, con certeza, de sus palabras no se desprendía la idea de grupo, casi me animaría a decir que tampoco de equipo. Probablemente se podría encontrar por acá la falta de productividad del otro Lionel.

Diariamente se nos confían tareas, personal, personas, clientes y fondos, entre muchas otros cosas. La teoría económica llama a estas recursos. Podemos ejemplificar diciendo, maquinarias, dinero, mercaderías, materias primas, insumos, créditos y recursos humanos. Este último recurso, actualmente y de manera acertada, cambió su denominación, llamándolo capital humano. La evolución de las teorías económicas nos llevaron a denominar al factor de producción humano como capital humano, teniendo ahora en cuenta no solo la cantidad de recursos de personal para emplear, sino también de la calidad, formación, experiencia y productividad de este. Visto de esta manera, nuestra selección de fútbol tiene un enorme capital humano. De aquí que son inútiles las discusiones de las remuneraciones de nuestros jugadores, donde los clubes que los contratan pagan libremente por estos recursos de capital.

A todos nosotros se nos confían capital, cosas y personas, que los teóricos de la economía llamaran recursos. Es aquí donde aparece mi posibilidad de entregarme a los demás, la posibilidad de formar equipo y grupo con un destino común que nos lleve al bienestar de todos, no se logrará sin entrega. Amigos, compañeros de trabajo, proveedores, clientes, debo encontrarme con cada uno de ellos, descubrir sus motivaciones, mostrarles las mías con el propósito que las imite y tratar de que estas vayan coincidiendo en el camino de la realización, del crecimiento, de la felicidad.

Son tiempos en que ya no puedo disociar entre la vida familiar y la laboral o profesional. La tecnología y las exigencias de la vida han traspasado esos límites. No tengo más separado el tiempo para el trabajo del de mis hobbies, del de mi empresa o mi religión, todos están formando parte de una vida, mi vida.

Si mientras estoy pescando me llama un proveedor o un compañero de trabajo o un superior con una inquietud, no debo decirle que me deje en paz, por el contrario, es el momento en el cual se me presenta la oportunidad, de encontrarme con él. Contarle que estoy pescando pero que con gusto me ocuparé de su tema. Esa es la manera de alcanzar las metas que la vida me propone, formando equipo, encontrándome con otros, ayudando y haciendo feliz a otros.

Vamos Argentina, solo saldremos adelante con la sinergia de trabajar en equipo, nadie puede salvarse solo.



