Histórico: Jaguares ganó y se clasificó a semifinales

BUENOS AIRES, 22(NA) -- En un partido que tuvo de todo y que evidenció el progreso y la tenacidad del equipo, Jaguares, la franquicia de la UAR en el Súper Rugby y que tuvo al rafaelino Mayco Vivas como titular, superó ayer a Chiefs de Nueva Zelanda por 21 a 16 y se clasificó por primera vez a las semifinales del torneo, en un cotejo disputado en el estadio José Amalfitani.

El equipo argentino, que se había ido al entretiempo en desventaja 10 a 8, logró marcar dos tries durante el cotejo, mediante Pablo Matera y Matías Moroni, y convirtió tres penales a través de Díaz Bonilla.

Ahora Jaguares recibirá la próxima semana al ganador del duelo que disputarán Brumbies y Sharks (juegan hoy 07.05 hs.), en el mismo estadio de Vélez.

En el otro cruce de cuartos, Crusaders le ganó 38-14 a Highlanders. Hoy, más allá del juego que determinará al rival del conjunto argentino también jugarán Hurricanes vs Bulls (04.35 hs.).



La síntesis del encuentro:



JAGUARES: 1. Mayco Vivas, 2. Agustín Creevy, 3. Santiago Medrano, 4. Guido Petti, 5. Tomás Lavanini, 6. Pablo Matera, 7. Marcos Kremer, 8. Javier Ortega Desio, 9. Tomás Cubelli, 10. Joaquín Díaz Bonilla, 11. Matías Moroni, 12. Jerónimo De la Fuente, 13. Matías Orlando, 14. Sebastián Cancelliere y 15. Emiliano Boffelli. DT: Gonzalo Quesada.



CHIEFS: 1. Atu Moli, 2. Nathan Harris, 3. Angus Ta avad, 4. Brodie Retallick, 5. Tyler Ardron, 6. Lachlan Bosher, 7. Sam Cane, 8. Pita Gus Sowakula, 9. Brad Weber, 10. Jack Debreczen, 11. Sean Wainui, 12. Anton Lienert-Brown, 13. Tumua Manu, 14. Shaun Stevenson y 15. Solomon Alaimalo. DT: Colin Cooper.



Tantos en el primer tiempo: 1m try Matera (J), 20m penal Díaz Bonilla (J), 27m try Boscher (CH), convertido por Debreczen (CH), 36m penal Debreczen (CH). Tantos en el segundo tiempo: 4m penal Debreczen (CH), 7m penal Martin Mac Kenzie (CH), 12m try Moroni (J), convertido por Díaz Bonilla (J), 15m penal Díaz Bonilla (J), 20m penal Díaz Bonilla (J).