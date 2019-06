En busca de la final Deportes 22 de junio de 2019 Redacción Por INFERIORES DE AFA

FOTO PRENSA ATLÉTICO FESTEJO. / Los pibes de Atlético se metieron en semifinales.

La Quinta División de Atlético de Rafaela, una de las dos que tiene la ‘Crema’ en semifinales del torneo de la B Nacional que organiza AFA, buscará meterse en la final de la categoría cuando reciba este sábado, desde las 9 hs., a Instituto de Córdoba.

Hay que recordar que la Octava albiceleste espera por su rival de semis, que saldrá del cruce que sostendrán hoy Arsenal de Sarandí y Camioneros de Luján.

Los resultados de Atlético en cuartos de final: Quinta vs Platense: 2-0 (Goles: Gonzalo Díaz y Juan Agustín López). Séptima vs Ferro Carril Oeste: 4-5 (Goles: Rodrigo Pitavino, Gonzalo Roldán Operti y Gino Albertengo x 2). Octava vs Ferro Carril Oeste: 1-0 (Gol: Nicolás Lencina).