Juez aseguró que "el dinero mal habido era de" López

BUENOS AIRES, 22 (NA). - El juez del Tribunal Oral Federal 1 Adrián Grunberg, que condenó a José López a 6 años de prisión por enriquecimiento ilícito, afirmó que el "dinero mal habido" que el ex funcionario llevó al convento de General Rodríguez en junio de 2016 "era de él".

"Consideramos que ese dinero mal habido era de él", sostuvo el magistrado, quien señaló que lo que sostuvo López sobre que el ex secretario de Cristina Kirchner Fabián Gutiérrez le pidió "esconder" esos fondos fue "una versión más que inverosímil y en ningún modo nos convenció".

En declaraciones a radio La990, Grunberg indicó: "Tuvimos por probado que efectivamente López tenía en su poder ese dinero, el famoso dinero de los bolsos y lo hemos condenado por enriquecimiento ilícito".

"Él dio una versión que él estaba en la casa, lo llaman, que primero había tenido una reunión con este secretario Gutiérrez, que le dijo que había que esconder un dinero, lo llamaron y le llevaron ese dinero ahí y de ahí salieron para el convento", recordó el juez, quien calificó de "más que inverosímil" esa versión ofrecida por López.

Puntualizó, también que el origen del dinero "no fue parte de la investigación".

"Del dinero que tenía en dólares en esos bolsos, de los casi 9 millones sólo 100 mil dólares que estaban empaquetados, precintados con las fajas de la Reserva Federal de Estados Unidos, se sabe que provinieron" de ese lugar, señaló el magistrado.

Puntualizó que el Ministerio Público "logró determinar a través de informes de Estados Unidos que ese dinero había llegado en 2011 y fue al banco Finansur".

Además, precisó que "la monja del convento no sabía que había plata" en los bolsos, por lo que se decidió su absolución, considerando que no encubrió a López.

El ex secretario de Obras Públicas fue sentenciado la semana pasada a seis años de prisión por enriquecimiento ilícito por los casi 9 millones de dólares que fueron encontrados en su poder en el convento, y dos propiedades.