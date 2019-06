Hoy se conoce el rival de Ben Hur para los cuartos Deportes 22 de junio de 2019 Redacción Por A las 15.30 hs. juegan en San Jorge, Atlético vs Unión de Santa Fe. El ganador irá ante la BH.

Este sábado a las 15.30, Unión de Santa Fe debuta en una nueva edición de la Copa Santa Fe ante el Club Atlético San Jorge, en aquella ciudad. Tal como dispuso la organización del certamen, será una serie a partido único, por lo que el que gane pasará de ronda y enfrentará en cuartos a Ben Hur, que viene de eliminar a Atlético de Rafaela. Nahuel Viñas será el árbitro del encuentro.

Para este encuentro, Leonardo Madelón presentará en cancha a un once muy diferente al de los últimos partidos oficiales. Ya sea por golpes, lesiones o bajas, el entrenador "Tatengue" meterá en cancha a varios que no suelen tener minutos. Los once podrían ser: con Marcos Peano; Brian Blasi, Yeimar Gómez Andrade, Claudio Corvalán y Franco Godoy; Lucas Ríos, Nelson Acevedo, Oscar Méndez, Braian Álvarez; Maximiliano Cuadra y Nicolás Mazzola.

Mientras tanto, el equipo local ya tendría todo definido. Los dirigidos por Darío Labaroni buscarán dar el batacazo con estos once: Facundo Correa, Francisco Vidal, Paulo Killer, Romero, Leli, Iván Gómez, Rodriguez, Andrés Mansila, Mauro Cuberly, Rodrigo Mosqueria y Guido Barreiro.