“Fuimos justos ganadores” Deportes 22 de junio de 2019 Por Martin Ferrero Ochoa, una de las figuras de la BH en la victoria ante la "Crema", autor del gol se refirió a la importancia del triunfo conseguido en el certamen provincial: “La gente te lo hace tomar como un clásico, tratamos de jugarlo de esa manera y quedó demostrado”, apuntó.

FOTO J. BARRERA FESTEJO. / Leonardo Ochoa ya anotó el tanto y celebra. La BH superó a Atlético con su gol.

¡Cómo no iba a estar contento! Ben Hur ganó y Leonardo Ochoa no disimuló su gran alegría. El delantero del ‘Lobo’ fue una de las figuras en la victoria por 1-0 ante Atlético de Rafaela por octavos de final de la Copa Santa Fe. El exPeñarol anotó el tanto de la victoria y fue desequilibrante en la ofensiva de la BH.

“Era un partido muy difícil, Atlético tiene buenos jugadores, en una cancha grande ellos iban a tener mucha dinámica pero creo que fuimos muy inteligentes, planteamos el partido muy bien, fuimos justos ganadores”, analizó Ochoa.

A lo largo de los 90, el equipo conducido por Carlos Trullet fue superior al de Walter Otta y en relación a dicho rendimiento, Ochoa señaló: “Creo que fuimos superiores ellos tuvieron muy pocas, nosotros tuvimos dos o tres que nos sacó bien el arquero”.

Y sin dudas que ganar esta clase de partidos tiene un sabor especial porque “la gente te lo hace tomar como un clásico, tratamos de jugarlo de esa manera y quedó demostrado”, apuntó.

Feliz pero cauto. A su estilo. “Uno esta tranquilo, ya me queda poco, uno se pone contento porque sé muy bien el sacrificio que hago día a día y es lindo cuando uno tiene este tipo de recompensa pero tranquilo, uno festeja en la casa, con la familia que es la que veo todos los días y saben lo que hago”.



PALABRA DE CAPITÁN



Uno de los referentes que tiene este equipo de Ben Hur es Luciano Kummer. El capitán del ‘Lobo’ declaró: “Es algo muy lindo porque uno es hincha del club, hace años que esta acá y la verdad que ganarle a Atlético, de otro nivel, es un club muy importante y es para cerrar un poco la herida de lo que fue el Federal, tuvimos esta revancha y la pudimos ganar”.

Con respecto al análisis del encuentro, el defensa expresó: “En líneas generales estuvimos muy bien parados, ellos tuvieron solamente dos ocasiones de gol y nosotros siempre lo atacamos, sabíamos que iba a ser un partido muy duro por la jerarquía que tienen pero nosotros estuvimos muy bien parados, defendimos bien y gracias a dios pudimos convertir”.