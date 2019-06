Midgets del Litoral y la gran fiesta de Morteros Deportes 22 de junio de 2019 Por Víctor Hugo Fux Leer mas ...

Ver galería 1 / 2 - FOTOS MARCELO SARPONTI ADRIEL VIANO. El morterense cumplió su mejor labor en el Midgets del Litoral. AUTOS ANTIGUOS. Jorge Daniele fue muy aplaudido por su gente en Morteros.

Morteros rindió satisfactoriamente el primer examen, habitualmente el de mayor dificultad, en el regreso de la categoría Midgets del Litoral a esa ciudad de la vecina provincia de Córdoba.

Cuando la Asociación Midgets del Litoral decidió otorgarle la fecha original, que debió haber sido la quinta del Torneo Oficial "Delmiro 'Titi' Müller", la misma tuvo que reprogramarse para corregir aspectos de seguridad en el circuito enclavado en el imponente Complejo Deporte Motor.

Vila recogió el guante en esa oportunidad para seguir avanzando con el certamen, pero dejando abierta una puerta, como para que se realice la sexta en el trazado cordobés el jueves 20 de junio.

Esa postergación no hizo otra cosa que darle un mayor impulso a la expectativa de los organizadores, los pilotos y el público, quienes empezaron a palpitar la disputa de esa competencia en el "Eder 'Pato' Nuñia", el flamante escenario morterense que recibió a la especialidad fiscalizada por la AML.

En un predio de generosas dimensiones y con dos ingresos diferenciados, desde temprano comenzó el movimiento, para otorgarle, ya en pleno desarrollo de la actividad, un marco espectacular.

La fiesta, en definitiva, estuvo a la altura de las circunstancias y se vivió con particular intensidad por la gente que se acercó al flamante trazado, que respondió a las exigencias planteadas en todos los aspectos.

Luego de la experiencia vivida el jueves, todas las condiciones están dadas para que el Midgets del Litoral regrese a esa ciudad para llevar adelante, como se anunció en su momento, la primera fecha del Play Off.

Claro que antes se estará definiendo la Etapa Regular, en el marco de la "Copa Forni Sport", con el ganador de esta instancia preliminar y los dieciséis habilitados para definir el campeonato de la temporada 2019.

Esa séptima fecha del calendario se anuncia para el martes 9 de julio, cuando se volverá a utilizar el circuito "Juan F. B. Basso", ubicado en el complejo de deporte motor "Octavio Bessone", de la localidad de Vila.

Por ahora, ya se aseguraron un lugar entre los que lucharán por el título algunos pilotos. Otros, que están provisionalmente adentro, tendrán que ratificarlo. En tanto que también se jugarán sus chances en la próxima fecha aquellos que matemáticamente sueñan con meterse en el selecto grupo de los 16.