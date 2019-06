Fueron 16 los detenidos por las agresiones y destrozos Policiales 22 de junio de 2019 Redacción Por Se trata de 9 mayores y 7 menores. Además, una mujer policía resultó lesionada.

En la sección Deportes de la edición de este viernes se brindaron algunos detalles sobre un lamentable suceso ocurrido el jueves, tras la finalización del cotejo disputado entre Ben Hur y Atlético de Rafaela por la Copa Santa Fe, registrándose una mujer policía lesionada y varias detenciones.

Para ampliar lo sucedido, y de acuerdo a lo informado al sitio web de este Diario, todo tuvo inicio en el comportamiento de una buena cantidad de integrantes de la parcialidad visitante durante el partido, provocando la rotura de varios caños del parapelotas, parte del tejido del mismo cerco, carteles de publicidad e incendio de papeles debajo de la tribuna que provocaron la quema de los tablones.

Posteriormente, en cercanías de la intersección de las calles E. del Campo y Williner fueron arrojados elementos contundentes (botellas, ladrillos, baldosas) y una bomba de estruendo hacia personal policial que se vio superado en número, por lo que en instancia disuasiva se efectuaron disparos al aire con escopetas reglamentarias.

Lejos de replegarse, los transgresores continuaron arrojando todo tipo de elementos (ladrillos, baldosas, bordes de cordón, etc.), y en tránsito por H. Yrigoyen ocasionaron daños en vidrieras de un edificio municipal, en varias motos estacionadas, locales comerciales, vehículos, carteles, y la rotura del parabrisas del móvil policial y astillamiento en otro patrullero.



MUJER LESIONADA

Así las cosas, resultó lesionada una integrante de la Brigada Motorizada de la Unidad Regional V de Policía (de 33 años de edad), quien sufrió fractura de la tercera falange del dedo índice de la mano derecha por lo que fue trasladada al Hospital Jaime Ferré.



LOS DETENIDOS

Finalmente, se logró la detención de siete menores y nueve mayores, tratándose de Cristian Osvaldo A, de 14 años, y domicilio en la primera cuadra de la calle M. Jones; Agustina Eloísa M. (de 17 años, Rosario al 600); Leandro W. (de 16 años, Progreso al 100); Tomás Andrés A. (de 14 años, Luis Maggi al 500); Mohamed C. (de 16 años, Buffa al 3100); Maximiliano S. (de 14 años, David Mazzi al 1000); Lucas Nahuel B. (de 14 años, Buffa al 3200); Agustina Ayelén S. (de 19 años, R. Escalada al 1000); Ignacio Jesús P. (de 19 años, B. Juárez al 800); Martín R. (de 22 años, Aconcagua al 400); Daniel F. (de 30 años, Luis Fanti al 1600); Iván C. (de 19 años, Aragón al 2100); Fernando Ariel M. (de 28 años, Crespo en la primera cuadra); Jonatan L. (de 28 años, Italia al 1900); Cristian Gastón M. (de 22 años); y Andrea Belén R. (de 20 años, Estrada al 1100), quienes por disposición del fiscal actuante los mayores deberán permanecer demorados por 24 horas, mientras se determina a través de filmaciones y otras pruebas que hayan sido los autores. En cuanto a los menores, por disposición del Juzgado de Menores y Subsecretaría se concretó la entrega a sus progenitores, y posteriormente tras determinar si fueron autores se los citará para notificarlos de la causa.