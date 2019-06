Guerrieri y Girolami en el podio de Nürburgring Deportes 22 de junio de 2019 Redacción Por FUERON SEGUNDO Y TERCERO EN EL WTCR

PODIO. Los argentinos Esteban Guerrieri y Néstor Girolami, en Alemania. GUERRIERI. Fue segundo en la Carrera 1 y es puntero en el campeonato.

Los argentinos Esteban Guerrieri y Néstor Girolami, con los Honda Civic Type R del equipo Münnich Motorsport, lograron destacarse en la primera carrera que disputó ayer el WTCR en el circuito alemán de Nürburgring.

La competencia, que se llevó a cabo en el marco de la quinta fecha de la actual temporada, fue ganada por el húngaro Norbert Michelisz (Hyundai i30 N), en tanto que finalizó segundo Guerrieri y tercero Girolami.

El piloto de Mataderos no pudo aprovechar la pole lograda el jueves y debió conformarse con el segundo lugar tras verse superado en la largada por el húngaro de la Squadra Corse.

La prueba tuvo un recorrido de solamente tres vueltas debido a que corrieron en la variante larga del trazado alemán, de más de 22 kilómetros de extensión.

"Fue buena carrera, podría haber sido un poquito más agresivo y si bien traté de correrlo, es muy importante mantener el ritmo y no recalentar los neumáticos delanteros. Sumé bien para el campeonato y no quise arriesgar", declaró el porteño, quien sigue liderando el certamen, con una ventaja de 28 puntos respecto de Michelisz.

El cordobés, por su parte, tampoco tuvo una buena partida y en los metros iniciales perdió el tercer lugar, pero se pudo recuperar y en el último giro superó al británico Robert Huff (Volkswagen Golf GTI).

"Fue terrible, tomé una decisión muy riesgosa, sabía que podía hacerlo. Rob me pegó mal en la recta, siento un golpe, no fue precavido y el auto se me puso de costado a 250 kilómetros por hora; fue lo más difícil que me tocó afrontar en toda mi carrera deportiva. Son puntos que valen para el campeonato", dijo "Bebu".

Hoy se correrán las dos competencias restantes. La primera desde las 06:00 y la segunda a partir de las 07:20 (horario de nuestro país).

Carrera 1: 1º Norberto Michelisz (Hyundai), en 27m16s025; 2º Esteban Guerrieri (Honda) a 1s762; 3º Néstor Girolami (Honda) a 3s741; 4º Rob Huff (Volkswagen) a 4s041; 5º Frédéric Vervisch (Audi) a 7s036; 6º Yann Ehrlacher (Lynk) a 7s239; 7º Benjamin Leuchter (Volkswagen) a 7s354; 8º Augusto Farfus (Hyundai) a 7s514; 9º Nicky Catsburg (Hyundai) a 7s816 y 10º Johan Kristoffersson (Volkswagen) a 8s656.