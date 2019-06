Para Basano, el posible fallo contra el DReI traería un "daño inconmensurable" Locales 22 de junio de 2019 Redacción Por La Secretaria de Hacienda del Municipio indicó que en el presupuesto actual está presupuestado un ingreso por $ 300 millones por este concepto. Un 50% más que lo que se estimó de recaudación por la Tasa General de Inmuebles. Esa cifra es comparable con el listado de trabajos públicos municipales: $ 359 millones. "Desequilibraría a todos los Municipios del país", dijo la funcionaria.

Hay una fuerte preocupación en la Municipalidad de Rafaela por el posible fallo de la Corte Suprema de Justicia que prohíba a todos los Estados locales a aplicar el Derecho de Registro e Inspección (DReI) por considerarlo una doble imposición, al duplicarse con Ingresos Brutos y que no hay una contraprestación de servicios acorde.

"Esto genera una preocupación muy grande en todos los municipios porque es el concepto que genera los mayores ingresos de fondos propios. El porcentaje de incidencia es altísimo en todos los Municipios y en el nuestro también. Si se concreta, el perjuicio a las arcas municipales sería inconmensurable", dijo Marcela Basano, secretaria de Hacienda, Finanzas y Modernización del Municipio, en declaraciones a "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz).

"Estamos hablando de un porcentaje altísimo de los recursos y desequilibraría a todos los Municipios y no sé cómo podría hacerse frente a todos los compromisos si no hay una asistencia extraordinaria", indicó la funcionaria y detalló: "en nuestro presupuesto 2019 estamos hablando de 300 millones de pesos sobre un total de $ 1.500 millones". Al momento de compararlo, de Tasa General de Inmuebles, son unos $ 200 millones. Dicho de otra forma: en Rafaela se recauda un 50% más por los negocios que por los catastros de las viviendas. Esto se debe a que en nuestra ciudad están radicadas grandes empresas, con mucho valor agregado, sobre el cual se estima este tributo. Lo mismo pasaría en Sunchales o en lugares industriales como Las Parejas, Rosario, y todo el cordón industrial, por solo dar ejemplos de nuestra ciudad.

"Esto no es solo para Rafaela, sino para todas las comunas y municipios de Argentina. Si se cae sería una catástrofe. Son 300 millones de recursos que implican todas las obras públicas presupuestadas para todo el año para la ciudad de Rafaela, incluida la mano de obra, es de $ 359 millones. Es prácticamente todo. Estamos hablando de un rubro que se asemeja en valor", dijo.

"No sé si hay una fecha cierta para el fallo. Pero sí hay un alerta de todos los representantes de los Municipios y Comunas. Porque si sale como se dice en los medios que va a salir, es altamente preocupante para todos", añadió.

"No nos olvidemos que los municipios tienen una gran limitante: no podemos generar impuestos. No puedo sustituir esto por otra cosa. No es algo sencillo, porque no podremos cobrar, por ejemplo, Patentes, porque es un impuesto provincial. La verdad, es que es muy compleja la situación, no solo para Rafaela, sino para todos los Municipios del país", completó.



EMPRESARIOS PIDEN LIMITAR

LA PRESION IMPOSITIVA

El Foro de Convergencia Empresarial pidió el pasado viernes a la Corte Suprema de Justicia rechazar los "avances desmedidos" de las intendencias sobre las empresas, al criticar la presión tributaria a través de múltiples tasas que cobran los municipios para mejorar su recaudación, un proceso que se profundiza en medio de la campaña electoral.

La entidad solicitó "respetuosamente" al máximo tribunal tener en cuenta "lo dispuesto por la Constitución y las normas sobre coparticipación de impuestos y rechace los avances desmedidos de los municipios en la imposición de tasas".

El máximo tribunal de justicia debe decidir en los próximos días en el conflicto entre la compañía Petrolera Esso Argentina contra la Municipalidad de Quilmes sobre un cobro de la tasa de seguridad e higiene que la empresa rechaza.

El fallo es "de crucial importancia para la economía argentina, ya que lo que se discute es la desmedida e inconstitucional carga tributaria que aplican los municipios en la mayoría de las jurisdicciones del país", sostuvo la entidad.

El Foro viene sosteniendo desde su fundación en el 2014 la necesidad de una "fuerte reducción de la elevada presión tributaria sobre el sector formal de la economía".

Reclamó que la reducción de la presión empresaria debe ser una política de Estado para promover "la inversión, aumentar el empleo, terminar con la pobreza y la exclusión social y encaminar a Argentina en la senda del desarrollo sostenible".

El Foro agrupa a 80 entidades y cámaras empresariales, al llamado G6, que integran las cámaras de Comercio y Servicios (CAC), de la Construcción (Camarco), la Asociación de Bancos (ADEBA), la Bolsa de Comercio, la Sociedad Rural (SRA) y la Unión Industrial Argentina (UIA).

De los 163 impuestos que imponen la Nación, provincias y municipios 82 corresponden a los niveles de municipios y departamentos, según señaló la entidad que denunció que la presión fiscal de 22,9% sobre PBI en 2002 y creció un 50% hasta llegar al 33, 4% sobre PBI en 2019.

"Los excesos más comunes de los fiscos municipales son la ausencia del servicio o su deficiente prestación, la pretensión de aplicar tasas a contribuyentes que no tienen en el municipio el sustento territorial", solicitó el FCE en un comunicado.

La entidad empresarial se quejó porque el "cálculo del importe de la tasa utilizando el parámetro de ingresos brutos, determina valores a ingresar totalmente irrazonables y por la multiplicación de la tasa sobre varias actividades ejercidas dentro de un mismo local habilitado".