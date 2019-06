Bottas, el más rápido del viernes en Francia Deportes 22 de junio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

FOTO AFP VALTTERI BOTTAS. El piloto finlandés encabezó el dominio del equipo Mercedes.

LE CASTELLET, Francia, 22 (AFP-NA). - Los Mercedes dominaron las dos primeras sesiones de ensayos libres del Gran Premio de Francia de Fórmula 1, en el que una maniobra del británico Lewis Hamilton debió ser investigada por haber molestado a un rival, aunque se decidió que no merecía sanción.

Hamilton en la primera sesión y luego su compañero de equipo, Valtteri Bottas, realizaron los mejores tiempos. Fue el finlandés el único piloto en bajar de la barrera del minuto y 31 segundos, cuando en la segunda tanda estableció en su vuelta rápida 1m30s997.

"Hemos realizado cambios positivos entre las sesiones y me sentía mucho más cómodo en la segunda. Por eso pude mejorar mis tiempos", subrayó Bottas.

El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) quedó tercero, justo por delante de su compañero de escudería, Sebastian Vettel.

Pero el incidente del cinco veces campeón del mundo atrajo toda la atención, una salida de pista que no habría tenido trascendencia si al volver a la trazada no hubiera molestado a Max Verstappen (Red Bull), que venía por detrás.

Los comisarios de carrera decidieron abrir una investigación sobre el episodio, que pudo haberle valido al británico una penalización en la grilla luego de la clasificación que se realizará esta mañana desde las 09:00 (hora argentina).

Sin embargo, estimaron que "la maniobra no era especialmente peligrosa y no molestó de manera duradera a Max Verstappen para el resto de la sesión".

En cierta medida recordó al incidente del último Gran Premio de Canadá entre Vettel y el propio Hamilton, que hizo correr ríos de tinta por la penalización de cinco segundos al piloto de Ferrari, que le hizo perder la carrera en favor del vigente campeón.

Prácticas libres (tiempos combinados): 1º Valtteri Bottas (Mercedes), en 1m30s937; 2º Lewis Hamilton (Mercedes) a 424 milésimas; 3º Charles Leclerc (Ferrari) a 649; 4º Sebastian Vettel (Ferrari) a 728; 5º Lando Norris (McLaren) a 945; 6º Max Verstappen (Red Bull) a 1s130; 7º Carlos Sainz (McLaren) a 1s495; 8º Pierre Gasly (Red Bull) a 1s511; 9º Kimi Räikkönen (Alfa Romeo) a 1s740; 10º Kevin Magnussen (Haas) a 1s852; 11º Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) a 2s036; 12º Daniel Ricciardo (Renault) a 2s083; 13º Alex Albon (Toro Rosso) a 2s086; 14º Nico Hülkenberg (Renault) a 2s144; 15º Daniil Kvyat (Toro Rosso) a 2s317; 16º Sergio Pérez (Racing Point) a 2s363; 17º Romain Grosjean (Haas) a 2s654; 18º Lance Stroll (Racing Point) a 2s947; 19º George Russell (Williams) a 3s677 y 20º Robert Kubica (Williams) a 4s258.