"Se fueron retirando muchos carteles"

Una de las tantas cosas que deja el paso de las elecciones son los carteles políticos. La publicidad del candidato, o del equipo en cuestión, que por días siguen colgados en los postes de luz o columnas. La gente protesta cuando hay campaña electoral, imagínense lo que enoja post elecciones.

La Ley establece que 48 horas después de ese domingo electoral los carteles deben ser retirados. Pero, y en concordancia con la Municipalidad de nuestra ciudad, los partidos encontraron un acuerdo para extender el permiso un par de días más. "La Ley estipula que 48 horas después de las elecciones hay que estar retirando toda la cartelería. Nosotros ya en Las PASO nos habían pedido un poquito más de tiempo porque la gente queda cansada y nos pidieron 4 o 5 días", le explicó ayer a LA OPINION el secretario de gobierno y ciudadanía, Eduardo López.

Esta semana que pasó ha sido atípica. Dos de los cinco días hábiles fueron feriados y por eso desde el Municipio hubo un acordó para que los partidos se tomen la semana para ir retirando todo. "Hay pocos carteles, ya que de los que tienen 2 mts por 1 mts fueron quitados y un 70 u 80% ya se han retirado. Van quedando algunos dispersos en algún punto de la ciudad. Quedan muchos chiquitos, los que son corrugados (50 x 70cm). Son los que más quedan", relató López.



PANORAMA DESPEJADO

"Nosotros vamos a esperar un par de días más, o el fin de semana entero. Estuvimos haciendo una recorrida y la Av. Santa Fe está prácticamente limpia. Lo mismo en los bulevares restantes. Seguramente en estas horas estarán terminando y si queda algo en los primeros días de la semana que viene vamos a estar comunicándole a cada uno de los responsables o espacio político. Tenemos diálogo directo con una persona asignada de cada uno de los partidos para poder resolverlo", dijo el doctor sobre las tareas que deberán hacer los partidos para que no haya más publicidad.

Además recordó que "si bien esta semana fue atípica, apuntamos a que en los primeros días de la semana que viene se retiren todos. A veces queda algún cartelito colgado, aislado. Pensamos que este fin de semana se van a mover", manifestó.

Por el momento no se han labrados multas sobre este tema. Vale mencionar que no existe una norma local, sino que el ente que regula este tipo de sanciones se desprende de una ordenanza nacional. "Nosotros lo que hacemos habitualmente es tratar de solucionarlo en función de la referencia que tenemos con los responsables, como para resolverlo amistosamente", dijo López.

Vale mencionar que según el funcionario municipal no quedaron carteles que fueron colgados para las elecciones primarias y que de alguna manera "se unieron" a las generales: "no quedó ninguno", dijo y agregó que "había quedado algo de papelería, que estaba prohibido y que le pedimos a ese partido que lo limpiara, que a regañadientes, lo hizo", expresó.

En tanto, seguramente los que van a queda, y que según el funcionario tardará "un poco más", son los carteles, gigantes, instalados dentro de las líneas de edificación y que no están encausados dentro del acuerdo de cartelería en espacios públicos. Como eso tiene un costo de alquiler, seguramente con el tiempo se van a ir retirando.