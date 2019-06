"Aprender en la Empresa": se capacitan 35 jóvenes Locales 22 de junio de 2019 Redacción Por El mismo surge de la articulación público – privada entre la Municipalidad de Rafaela y el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región.

FOTO PRENSA MUNICIPAL MUCHA EXPERIENCIA. En 14 años entrenó a 750 jóvenes en 30 industrias de la ciudad de Rafaela.

En el marco del programa Aprender en la Empresa, 35 jóvenes desempleados de entre 18 y 25 años ya se encuentran capacitándose en ocho empresas de nuestra ciudad. El mismo surge de la articulación público – privada entre la Municipalidad de Rafaela y el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región.

El programa plantea 72 horas de entrenamiento distribuidas a lo largo de tres meses con el objetivo de formarlos en temáticas específicas que reclaman las empresas rafaelinas y, de este modo, fortalecer a una población vulnerable en términos de empleo.

El aspecto a destacar es que el proceso no se cumple en un aula o en un taller de una institución educativa sino en los propios espacios de producción o en el ámbito de trabajo.

Aprender en la Empresa es una actualización del Aprender en la Fábrica, que a lo largo de 14 años entrenó a 750 jóvenes en 30 industrias de la ciudad de Rafaela, con un 50 por ciento de inserción laboral inmediata.

Oportunamente, el intendente Luis Castellano expresó: “Ante la crisis siempre lo decimos, tenemos que fortalecernos ahora porque cuando haya demanda de empleo hay que tener personas formadas para que puedan tomarlas".

También valoró el trabajo de "la Oficina de Empleo, que ha hecho una gran tarea como también la Secretaría de Desarrollo Económico. Cuando los problemas son complejos, las soluciones también lo son y Aprender en la Empresa es parte de esta idea".

"Desde la gestión municipal planificamos, no improvisamos. Por eso, a las políticas de Estado hay que conservarlas, mantenerlas, sostenerlas y fortalecerlas", al mismo tiempo que aclaró que se trata de una "decisión política para trabajar en esta problemática sensible y que los empresarios decidieron apoyar abriendo sus puertas para transformarlas en aulas", agregó.