Rafaela conmemoró el Día de la Bandera Locales 21 de junio de 2019 Redacción Por

FOTO PRENSA MUNICIPALIDAD FESTEJO POPULAR./ Se concretó en la Plaza de la Bandera, en el barrio Amancay.

Este jueves, la ciudad conmemoró el Día de nuestra enseña patria, en coincidencia con el 199º aniversario del fallecimiento de su creador, Manuel Belgrano.

Durante la mañana, el intendente Luis Castellano participó del tradicional acto de izamiento de la Bandera Nacional en el mástil ubicado frente al edificio de la Jefatura de Policía. Junto al Intendente formaron parte del evento el senador Alcides Calvo, las máximas autoridades de la URV de Policía, de Gendarmería Nacional, miembros del Gabinete Municipal, concejales y público en general.

Finalizado el acto, el intendente Luis Castellano señaló que “es un lindo día. Un día celeste y blanco que hay que celebrarlo como corresponde porque la bandera y el país lo necesitan y lo merecen”.

El mandatario local destacó que “vinimos a izar la bandera bien temprano porque son tradiciones en las que hay que estar, hay que honrarlas, hay que estar presentes porque las autoridades tenemos esas obligaciones que hacen a la vinculación con los símbolos entre los rafaelinos, los santafesinos, los argentinos”.

“En mi caso, no solamente soy muy respetuoso de los actos patrios, sino que me parece que es lo que más nos vincula y esta tradición de venir a izar el emblema nacional, a la Jefatura a tomar el chocolate son cosas que no debemos perder”, finalizó.

Por la tarde, en la Plaza de la Bandera de barrio Amancay, se llevó a cabo el acto oficial del que participaron el mandatario local, el senador Alcides Calvo, miembros del Gabinete Municipal, concejales, docentes, alumnos, familiares y público en general.

La ceremonia comenzó con la versión en saxo a cargo de Julián Quinteros del Saludo a la bandera argentina. Posteriormente, se cantó el Himno Nacional Argentino con el acompañamiento de la Banda Municipal de Música, dirigida por Esteban Fernández, y la voz de Ana Piovessano, alumna de la Escuela Municipal de Música “Remo Pignoni”.

Un momento muy emotivo fue cuando los alumnos de primer grado de la Escuela del barrio Amancay, ofrecieron una coreografía alegórica. Finalmente y con el acompañamiento de la Banda Municipal de Música y Ana Piovessano, se cantó la Marcha a mi Bandera. Una vez concluido el acto, continuó el festejo popular en la plaza con la presentación de artistas locales y la tradicional feria de artesanías.

Es importante destacar que Manuel Belgrano fue un notable abogado, que ejerció su profesión con honestidad y generosidad, y uno de los más brillantes economistas argentinos, precursor del periodismo nacional, impulsor de la educación popular, la industria nacional y la justicia social.

Cuando llegó la hora de la patria, su actividad privada no le impidió abrazar activamente la causa de la emancipación de nuestro pueblo, la causa libertaria que corría por las venas de América Latina y nuestra tierra.

Y así fue como el hombre de leyes y el economista no dudó en salir a la campaña, ir a las armas y conducir ejércitos cuando la naciente nación se lo demandó, cuando la libertad se lo demandó, ese grito sagrado que invocamos en nuestro himno.