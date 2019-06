Trullet, feliz por la victoria Deportes 21 de junio de 2019 Por Martin Ferrero Leer mas ...

FOTO J. BARRERA FUE SUPERIOR. / El "Lobo" jugó un gran partido y le ganó bien a la "Crema".

El DT de Ben Hur, Carlos Trullet, no ocultó su alegría tras el 1-0 ante Atlético de Rafaela por los octavos de final de la Copa Santa Fe, destacó el gran rendimiento que tuvo su equipo y se emocionó con el marco que presentó el “Néstor Zenklusen”.

“Se peleó muy bien en la mitad de la cancha, por momentos se jugó, cuando se pudo se intentó jugar, es positivo, se hizo un buen partido, tengo que felicitar a los muchachos”, contó Trullet, que destacó el orden y el esfuerzo de sus dirigidos, pero “también hoy (por ayer) con rendimientos individuales muy interesantes. Creo que tuvimos algunos picos muy altos, lo de Castellano, la línea defensiva, Ochoa, Infante por momentos, fueron muy parejos todos, Saavedra que es un relojito”.

La figura del ‘Lobo’ fue el delantero Leonardo Ochoa, y sobre el exPeñarol, el entrenador remarcó: “Lo pongo de ejemplo desde hace mucho tiempo, un tipo que labura de parado, que muchas veces acomodamos los horarios para poder tenerlo, y a la hora de pelear, de entrenar es el primero, es un ejemplo para los más chicos y aparte un jugador con un nivel bárbaro”.

En lo referido al partido: “No me lo imaginaba así”, y se sinceró: “No digo con superioridad pero sí un partido bien ganado, me lo imaginé que lo íbamos a tener que pelar más, que íbamos a ser dominados, cosas que se te cruzan, cuando terminaron los primeros 45 minutos les dije que ya habíamos demostrado que estábamos a la altura, que ahora había que intentar ganarlo, ya nos habíamos sacado si había algún miedo o algo, demostramos que no era así y redondeamos un buen partido. Me llamó la atención la continuidad que tuvimos durante los 90 minutos, salvo una ráfaga que perdimos dos o tres pelotas a los 20 minutos, que caímos, después siempre fue un partido bien sostenido desde lo defensivo, bien jugado y buscando, incluso hasta pudimos hacer un gol más”.

Por último, Trullet hizo referencia al gran marco que tuvo el encuentro: “La verdad que empecé la charla diciéndoles que si bien uno ya está algo saturado de fútbol, con muchos años en esto, hoy cuando vi la cancha así me dieron ganas de volver a jugar al fútbol, recordaba cuando jugaba, la verdad que muy lindo espectáculo, tuvo un marco excelente a esta Copa que cada vez se va tornando más interesante”.