Possetto: "no hemos obtenido ninguna respuesta de las cámaras empresarias" Locales 21 de junio de 2019 Redacción Por El Secretario de la Seccional Rafaela de ATILRA se refirió al paro que llevará adelante el gremio el próximo miércoles 26. En abril terminaron de cobrar la paritaria lograda en el 2018.

FOTO ARCHIVO DOMINGO POSSETTO. Secretario general de la seccional Rafaela de Atilra. FOTO ARCHIVO VAN A PARO. El próximo 26 de junio el gremio cesan las actividades.

ATILRA anunció un paro de 24 horas para el próximo miércoles, donde el sindicato que agrupa a la mayoría de los obreros lácteos del país reclama. Piden recomponer en forma inmediata el poder adquisitivo de los salarios. Además, en el mes de abril de este año terminaron de cobrar el aumento conseguido en las paritarias del año 2018.

Domingo Possetto, secretario de la Seccional Rafaela de ATILRA, dijo que "lamentablemente no hemos obtenido ninguna respuesta de las cámaras empresarias, más que evasivas y algunas cuestiones que no ayudan. No nos quedan muchas alternativas que comenzar con una medida de fuerza, siempre y cuando no haya algo que sea digno de ser considerado", explicó el experimentado representante gremial.

El gremio advierte que el valor de venta al público de la leche aumentó más de un cien por ciento (100%) en un año y hacen referencia al INDEC y sus números. La medida se llevará a cabo el 26 de junio, desde las 00.00, completando el día entero. Esta será la primera medida, ya que el gremio analiza hacer otro de 36 o 48 hs si es que no existe algún ofrecimiento.

"Nosotros tenemos mucho ejercicio en las negociaciones salariales si se tiene en cuenta que tenemos 17 recomposiciones salariales a partir del 2002, cuando nos hicimos cargo. Esta cuestión comenzó a interrumpirse cuando el presidente de la Nación estuvo en Santa Fe, en el año 2017, hizo alguna observación en el convenio colectivo de trabajo, donde dijo que era pésimo, y algunos muchachos confundidos se creyeron que como les iba a descontar el impuesto a las ganancias, también les iba a mejorar el convenio colectivo. Yo eso lo advertí, era pésimo para las industrias, no para nosotros y a partir de ahí comenzamos con los conflictos de las recompisiciones salariales", dijo Possetto, recordando que el último acuerdo alcanzado comenzó en mayo de 2018, con cláusula gatillo, y lo terminamos de cobrar en abril de este año. "Ahora nos queda todo el semestre de este año para poder negociar y no sabemos si al presidente le interesa proteger a sus trabajadores, más allá de la evolución extraordinaria que tuvieron muchos productos lácteos, no tenemos ninguna respuesta", destacó al respecto Possetto en Radio ADN de nuestra ciudad.



RECLAMOS

Desde Atilra aclaran que conjuntamente con la pérdida salarial, en igual medida se deterioraron los ingresos de aportes y contribuciones con destino a la salud de los trabajadores y sus familias, poniendo en peligro la continuidad y calidad de las prestaciones médico-asistenciales. “Por eso cuando se expresa que «desde las empresas se está y se estará en posición de generar las mejores condiciones de todo tipo para los trabajadores» sería importante desterrar la hipocresía y los eufemismos que se utilizan en este tipo de ocasiones para enmascarar la verdad. Nadie que quiera verdaderamente a sus hijos les haría faltar el plato de comida que necesitan y les obstaculizaría la tenencia de un buen servicio de salud. Nadie", expresaron.

"Nosotros no tenemos acceso a ningún balance de las empresas", y cada vez que nos sentamos a hablar de esta historia, de que estamos mal, de que estamos bien, siempre ha habido historia con problemas. Y por más que las industrias estén mal, nosotros no vamos a dejar de negociar los salarios. Además, los empresarios mismos han dicho en alguna oportunidad que si no se mejoran los salarios no se va a mejorar el consumo", dijo Possetto al respecto y agregó que "el problema de las empresas y del Sr. presidente era que no querían hacer el aporte extraordinario. Una vez que terminaron con eso, parecía que estaba todo bien, se olvidaron de los salarios, pero tampoco lo mejoraron. No tenemos el mismo ritmo que teníamos antes. Hoy nuestro salario básico, sin premio, están en el orden de los 30 mil pesos" , mencionó el secretario.

A modo de cierre dijo que "hay compañeros que ganan mucho más dinero que ese, pero tiene que ver con su contracción al trabajo, teniendo en cuenta que trabajan los sábados, los domingos", finalizó.