La provincia abrió líneas para financiar pymes Locales 21 de junio de 2019 Redacción Por Se trata de “Innovación productiva” e “Investigación aplicada en pymes”, destinadas a apoyar la innovación en empresas. Las convocatorias estarán abiertas hasta agosto.

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, a través de la Agencia Santafesina de Ciencia, Tecnología e Innovación (Asactei), abrió dos convocatorias para el financiamiento de empresas. La primera es la línea “Innovación productiva 2019” y la segunda es “Investigación aplicada en pymes 2019”, ambas destinadas a emprendedores y empresas con radicación en la provincia de Santa Fe que demuestren capacidad para innovar y visión estratégica en las soluciones tecnológicas a implementar.

“Sin duda las empresas santafesinas son innovadoras. Cuando no pueden innovar, muchas veces se debe a que no cuentan con el apoyo económico o se les dificulta hallar a las personas que los puedan acompañar en estos desarrollos en el sistema científico y tecnológico", indicó la ministra de Ciencia Tecnología e Innovación Productiva, Erica Hynes.

"El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva ya hace más de 11 años que viene a solucionar esos problemas, por un lado aportando recursos económicos para realizar estudios previos o directamente innovaciones ya aplicadas en las pymes santafesinas y, por otro lado, enlazar el sistema productivo y de creación de conocimientos. En ambos roles tenemos instrumentos y acompañamos a las empresas, en este caso con estas dos convocatorias específicas que se encuentran abiertas”.

“Es muy importante que las empresa conozcan estas convocatorias, que las asociaciones para el desarrollo, las cámaras empresarias y los parques y polos hagan circular esta novedad, sean embajadores ante las pymes y nos ayuden a comunicarlas para que más empresas puedan presentarse”, concluyó.

Ambas convocatorias permanecerán abiertas hasta el mes de agosto.



APOYAR LA INNOVACION

* “Innovación productiva”: la convocatoria busca apoyar a proyectos de innovación tecnológica dirigidos al desarrollo de nuevos productos y procesos productivos, o la mejora de los existentes.

Para ello se otorgarán Aportes No Reintegrables (ANR) por un monto de entre $ 750.000 y $ 2.750.000 por proyecto; el aporte no podrá ser mayor al 75% del costo total del proyecto.

La fecha límite para enviar las presentaciones a la plataforma online es el 9 de agosto y en formato papel, el 15 de agosto hasta las 12 horas.

* “Investigación aplicada en pymes”: el objetivo es fortalecer las capacidades competitivas de las empresas de la provincia de Santa Fe a través del incentivo para la realización de proyectos de mejora productiva, desarrollo e innovación tecnológica.

Los emprendedores y las empresas deberán contar con la asistencia excluyente de uno o más expertos o investigadores externos en la disciplina, técnica o tecnología sobre la cual se base dicho proyecto. Los beneficiarios deberán, además, satisfacer la condición de pyme y estar inscriptos en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), bajo la modalidad de Monotributo o Responsable Inscripto.

En este caso se otorgarán aportes no reintegrables de hasta $ 390.000 por proyecto para la modalidad “A” y de hasta $ 450.000 para la modalidad “B”. Los beneficiaros deberán aportar, como contrapartida, al menos el 20% del presupuesto total del proyecto.

El cierre de la presentación online es el 9 de agosto y, en formato papel, el 15 de agosto hasta las 12 horas. Para más información y para conocer las bases y condiciones, los interesados pueden visitar la web del Ministerio.