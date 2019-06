Un clásico, en el Parque ganó el Lobo Deportes 21 de junio de 2019 Por Darío Gutierrez Con gol de Leo Ochoa, Ben Hur se clasificó merecidamente a los cuartos de final de la Copa Santa Fe al superar 1 a 0 a Atlético. Gran marco de público en el "Néstor Zenklusen".

FOTO J. BARRERA UNA DE LAS FIGURAS./ Ignacio Ynfante maniobra ante Lautaro Navas. El delantero mostró habilidad y movilidad.

La escasa oferta futbolística de estos tiempos a otro nivel que no sea liguista en la ciudad, y los 11 años que hacía que no se enfrentaban Ben Hur y Atlético en una instancia superior, generaron un clima de fiesta que se extrañaba. El estadio "Néstor Zenklusen" lució con un marco espectacular, con unas 3.500 personas que acompañaron un partido esperado, y que tuvo un justo ganador, porque el Lobo fue superior durante gran parte del desarrollo, desde la actitud, y en el trámite. Y así como en los tres años que estuvo en la B Nacional le ganó siempre de local, ayer también lo consiguió por la Copa Santa Fe y se llevó no solo la clasificación a cuartos (espera por Atlético San Jorge o Unión, que juegan este sábado), sino también el premio económico de 170.000 pesos.

En un campo de juego que lució con un verde inmejorable, aunque con el piso un poco blando por las últimas lluvias, no hubo excusas. Con planteos similares en lo táctico, un 4-4-1-1, el equipo de Trullet fue más productivo en base al desequilibrio de Ignacio Ynfante y de Leo Ochoa. En el primer tiempo pesó más "Nacho" y en el segundo el ex Peñarol, pero ambos fueron un dolor de cabeza permanente para la defensa Celeste, en base a movilidad y habilidad.

Atlético se mostró tibio para poner gente en campo rival. Contenidos Copetti y Martino por los costados, mostró apenas 20 minutos de dinámica y tenencia con Marconato, en cuanto a generación de juego.

No obstante, en esa primera mitad tardaron un poco en aparecer las llegadas. Primero Atlético con un cabezazo de Bertero en un corner que se fue cerca, después contestó Ben Hur con un enganche de Ochoa de izquierda a derecha para sacar un remate cruzado que desvió muy bien Pezzini. Y en el tramo final de la etapa, Bertero apareció otra vez por arriba con un gran cabezazo que neutralizó Astrada, y del corner se lo perdió Martino en el rebote; mientras que en la otra área Pezzini se estiró otra vez para una buena intervención ante Ynfante, bien habilitado por Escalada.

El segundo tiempo fue con un desarrollo mucho más favorable al equipo de Trullet. Tuvo que ver lógicamente la apertura del marcador, con un gran remate cruzado de Ochoa ingresando al área por la derecha tras recibir la habilitación de Ynfante. Esa acción, tonificó aún más en lo anímico al Lobo frente a la Crema que ni con los cambios de Otta pudo encontrar respuestas.

Al primero que recurrió el nuevo DT celeste fue al pibe Matías Godoy. El chico de 17 años (los mismos que tiene Joaquín Castellano en Ben Hur), tuvo su chance con un remate potente desde la derecha del área, que rechazó con seguridad "Cascote" Astrada.

Después fue el turno de Meza por Martino y el tercero de Speck por Ramirez, pero nadie encendió con su juego la llama de la ilusión de reacción en la visita. Ben Hur se mantuvo muy ordenado en todas sus líneas, con Ybáñez y Kummer sacando todo o casi todo, de arriba y de abajo, y Besaccia lo mismo que Alemandi cerrando con criterio.

En los volantes hubo menos movimientos hacia adelante, pero era algo lógico. Era más prioritario achicar los espacios, y lo hicieron correctamente toda la tarde. Ochoa tuvo el segundo de contra, pero su remate se fue alto, y cerca del final Escalada casi de media cancha le pone el moño.

Después de los 5 minutos de adición en el correcto arbitraje de Mariano González el Lobo festejó como era natural, con toda su gente. El equipo de Trullet se regaló una alegría reparadora luego de la eliminación en el Regional, mientras que Atlético se fue preocupado y no es para menos. Su nuevo entrenador tendrá mucho por analizar, sabiendo que tenía este partido como medida para estos jugadores y casi nadie dio la talla para lo que pretende.