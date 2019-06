José Corral: "ganaremos las elecciones nacionales" Locales 21 de junio de 2019 Redacción Por CON MACRI EN ROSARIO

El intendente de Santa Fe José Corral acompañó este jueves el presidente Mauricio Macri en su visita a la ciudad de Rosario, con motivo del Día de la Bandera. La actividad del mandatario nacional consistió en un encuentro en el Club Ciclón, en barrio La Tablada, donde celebró la fecha patria que recuerda la muerte del General Manuel Belgrano junto a alumnos de distintas escuelas de Rosario y su zona de influencia y entregó banderas argentinas a varias instituciones.

En diálogo con la prensa, José Corral fue consultado sobre el panorama electoral nacional a días del cierre de listas. “Estamos seguros que Cambiemos va a ganar las elecciones nacionales en la provincia, como ganó en 2015 y en 2017”, afirmó el mandatario capitalino. “Es cierto -consideró- que hay una situación económica que nos preocupa a todos, pero creo que el balance general para la gente será de cara a este país que tiene que seguir mirando al futuro, integrarse al mundo y donde deben primar la república y las instituciones”.

Respecto a su rol en los comicios próximos y al cierre de listas de candidatos a diputados nacionales, señaló: “Mi idea es ayudar desde el lugar que me toque. No me preocupa honestamente tener un cargo”. Y más allá de lo individual, José Corral indicó: “Vamos a tratar de tener una lista unidad, como lo hemos hecho en la elección provincial. Queremos llegar a una lista de consenso y ojalá que lo logremos”.