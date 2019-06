El Gobierno se quejó por el gasto de las PASO Nacionales 21 de junio de 2019 Redacción Por Las elecciones primarias no definirán candidaturas. Por eso evalúa una forma de suspenderlas.

BUENOS AIRES, 21 (NA). - El secretario de Asuntos Políticos, Adrián Pérez, se quejó ayer de que las elecciones primarias (PASO) del 11 de agosto costarán más de 4 mil millones de pesos y no se usarán para definir internas, pero señaló que para suspenderlas tendría que haber "un acuerdo que pase por el Congreso".

Hasta el momento, todos los frentes electorales que competirán por la Presidencia, el Congreso y cargos como el de gobernador bonaerense y jefe de Gobierno porteño irán a las elecciones con lista única, por lo que las PASO de este año perdieron sentido, como señalaron desde el Gobierno.

"Todo el proceso electoral cuesta 10.200 millones y las PASO siempre son las elecciones más caras, se lleva más del 40 por ciento, es decir que salen más de 4 mil millones. Por eso, entiendo los cuestionamientos porque se organiza una elección con un costo alto para no dirimir ninguna candidatura", indicó Pérez.

En diálogo con Radio La Red, el secretario de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior subrayó que "el sentido era que la ciudadanía participara de una interna abierta para definir los candidatos, pero cuando hay listas únicas se pierde eso".

El funcionario nacional se refirió a los pedidos de distintos sectores para suspender las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del próximo 11 de agosto y aclaró que como "es una ley electoral, no hay forma de hacerlo con un Decreto de Necesidad y Urgencia".

"Tendría que ser con un acuerdo, que pase por el Congreso y que se suspenda para este escenario, esta coyuntura donde no va a haber competencia entre las fuerzas. Algo similar había ocurrido en 2017. Chile, por ejemplo, tiene un sistema de primarias que no es obligatoria para el partido cuando tiene lista única, ni para el ciudadano. En algún momento tenemos que poder revisar la ley", manifestó.

Y añadió: "Tiene sentido el planteo (de no realizar las PASO), pero hay que plasmarlo en un acuerdo en el Congreso suspendiéndolas para esta oportunidad, cosa que no sé si va a ocurrir".

En ese sentido, Pérez recordó que "el Gobierno siempre dijo que es necesario revisar este sistema" e hizo alusión al fracaso de la reforma del sistema electoral que había impulsado la Casa Rosada y terminó chocando con el rechazo de un grupo de gobernadores del PJ.

"Cuando hicimos el planteo, no tuvimos consenso. Las leyes electorales requieren una mayoría especial. Desde el Gobierno se planteó la posibilidad de revisar (las PASO) y ahora tiene mucho sentido. No hay competencia, las listas son únicas, actúan casi únicamente como una gran encuesta nacional", subrayó.